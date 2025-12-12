Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

«Бермос»: В приграничье России создали закрытую радиосеть длиной 700 километров

В приграничье России создали закрытую радиосеть протяженностью 700 километров, используемую для отражения атак Вооруженных сил Украины Об этом со ссылкой на официального представителя компании «Бермос» сообщает ТАСС.

«Это позволяет оперативно принимать те или иные решения тем, кто ее использует», — сказал собеседник.

Сеть сформирована посредством автономного ретрансляционного комплекса «Куст-2», построенного на основе цифровой связи DMR. Автономное питание устройства поддерживается LiFePO4-аккумулятором большой емкости. «Ретрансляторы цепляются между собой при помощи радиоканала, что позволяет обходить различные препятствия, сглаживать рельеф местности», — добавил собеседник.

В ноябре газета «Красная звезда» сообщила, что новые прошивки позволяют российским беспилотным летательным аппаратам поражать цели при потере сигнала.

В феврале представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) Piranha сообщил, что организация создала и успешно испытала аналог китайского беспилотника Mavic — многофункциональный дрон-ретранслятор «Сова-13», позволяющий операторам самостоятельно менять частоты на нужные перед боевым вылетом.