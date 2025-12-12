Онежский ССЗ планирует сдать в 2026 году пять заказов

Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") планирует сдать в 2026 году пять заказов. Как передает корреспондент Sudostroenie.info, об этом генеральный директор верфи Владимир Майзус сообщил на церемонии поднятия флага на краболове "Александр Сапожников".

По его словам, запланирована сдача судов-нефтемусоросборщиков, а также буксиров. Всего в работе у ОССЗ в настоящее время находится 15 заказов в разной степени готовности.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод ВСК

Владимир Майзус также сообщил о скором завершении первой очереди модернизации предприятия в рамках проекта по созданию на базе ОССЗ первой российской "цифровой верфи".

Напомним, что проект глубокой модернизации ОССЗ разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) совместно с АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (ЦТСС) и ФГУП "Росморпорт".

Официальная церемония начала строительных работ на площадке будущей "цифровой верфи" состоялась в Петрозаводске в январе 2022 года. Запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования прошёл в январе 2025 года. Здесь планируют выпускать суда типа "река–море", а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда.