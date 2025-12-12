BAE Systems поставит КМП США дополнительные ББМ ACV-30

Изображение колесного бронетранспортера ACV для КМП США в варианте ACV-30 с БМ Kongsberg МСТ-30.

ЦАМТО, 11 декабря. Министерство войны США сообщило о подписании командованием КМП США с компанией BAE Systems Land and Armaments дополнительного контракта на поставку амфибийных ББМ ACV (Amphibious Combat Vehicle).

Стоимость заказа составляет 184,4 млн. долл. Соглашение является реализацией опциона на закупку 30 серийных ББМ в версии бронемашины с 30-мм пушкой ACV-30, пакета запчастей, а также оказание услуг, связанных с их производством, развертыванием и поддержкой. Работы будут выполняться на предприятиях в Йорке (шт.Пенсильвания, 60%), Айкене (шт.Южная Каролина, 15%), Сан-Хосе (шт.Калифорния, 15%), Стерлинг-Хейтс (шт.Мичиган, 5%) и Стаффорде (шт.Вирджиния, 5%). Работы по контракту должны быть завершены в марте 2027 года.

С учетом нового контракта совокупная стоимость размещенных на текущий момент заказов по программе ACV составляет 3,86 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года по итогам тендера командование Корпуса морской пехоты США заключило с BAE Systems контракт стоимостью 198 млн. долл. на поставку первых 30 новых амфибийных боевых машин ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle Phase 1, Increment 1) в версии бронетранспортера (ACV-P) в рамках этапа мелкосерийного производства. Соглашение содержало опционы на поставку дополнительных машин.

Первая партия новых ББМ ACV была передана КМП в начале ноября 2020 года, а 13 ноября 2020 года КМП США объявил о начальной готовности ACV к боевому применению. В 2021 году командование КМП США приняло решение о начале серийного производства амфибийных ББМ ACV-P и в настоящее время эта машина находится на вооружении подразделений КМП.

Кроме того, BAE Systems заключила контракт на другие варианты ББМ ACV: машины управления ACV-C, машины технического обслуживания/БРЭМ ACV-R и бронемашины с 30-мм пушкой ACV-30.

Вариант ACV-30 оснащен разработанным компанией Kongsberg Defense & Aerospace ДУМВ RT-20 с 30-мм автоматической пушкой. Модуль закупается и интегрируется отдельно.

В августе 2025 года на предприятии компании BAE Systems в Йорке (шт.Пенсильвания) состоялась церемония передачи Корпусу морской пехоты США 300-й амфибийной боевой машины ACV.