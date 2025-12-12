ФРГ готовится к крупнейшей в истории закупке артиллерии для бундесвера

Источник изображения: topwar.ru

Германия готовится подписать контракт на сумму в 3,4 миллиарда евро на поставку 229 единиц колесных самоходных гаубиц RCH 155. Эта поставка будет одной из крупнейших закупок артиллерийских систем в современной истории Германии. Поставки запланированы на период с 2028 по 2032 год. Рамочный договор позволит сначала заключить контракты на первые партии на 80 и 149 САУ.

Как напоминает издание Bloomberg, САУ RCH 155 были первоначально разработаны для Украины, на вооружение армии которой в настоящее время уже поставлено около 54 артиллерийских систем этого типа, оплаченных в рамках немецкой военной помощи. RCH 155 представляет собой необитаемый модуль со 155-мм/52 орудием от САУ PzH 2000, установленный на модульном шасси колесного БТР Boxer.

Ранее сообщалось, что компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), являющаяся разработчиком и производителем этих САУ, обошла трех своих основных конкурентов: колесные 155-мм САУ Archer из Швеции и Caesar из Франции, а также гусеничного корейца K9A2 Thunder, и стала победителем британского конкурса на артиллерийские системы для армии островного королевства. Предполагается, что RCH 155 будут закупаться британцами для замены самоходок AS-90, большая часть пригодных для службы из которых была передана ВСУ. Производиться САУ будет совместно с Великобританией и должна поступить вооружение королевской артиллерии к концу текущего десятилетия.