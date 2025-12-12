Войти
Военное обозрение

Немецкие военные покинули Жешув

515
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия перебросила четыре истребителя Eurofighter в Польшу, усилив, как они это сами называют, безопасность восточного крыла НАТО. Об этом в Мальборке заявил замминистра обороны Павел Залевский. На 22-й тактической авиабазе официально началась миссия немецких Typhoon. На ее открытии присутствовал статс-секретарь Минобороны ФРГ Нильс Шмид.

Интересно и то, что до декабря в Жешуве работал немецкий контингент: 200 военных и две батареи Patriot охраняли аэропорт. Сейчас дежурство там приняли нидерландские военные.

Для Мальборка и самой миссии Air Policing все это не новость: в разное время здесь уже работали британские Eurofighter и шведские JAS-39 Gripen. Немецкая ротация продлится до конца марта 2026 года.

Что касается Eurofighter, они стоят в Мальборке с 4 декабря, вместе с ними прибыло около 150 немецких военных и техников. С этого дня они несут дежурство и следят за небом над восточным флангом НАТО в рамках миссии Air Policing.

Залевский напомнил, что Польша одновременно прощается с немецкими Patriot, которые почти год прикрывали юго-восток страны. По его словам, свежее пополнение истребителями Eurofighter показывает, насколько серьезно Берлин относится к безопасности региона.

Шмид, который прилетел на церемонию, подчеркнул, что польское небо – это небо НАТО. И раз уж Германия – союзник, то она должна стоять плечом к плечу с Польшей. Он отметил важную деталь: Германия впервые участвует в миссии НАТО сразу на двух направлениях – в Польше и Румынии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Румыния
Продукция
EF-2000
Gripen NG
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 11:20
  • 11942
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 07:21
  • 0
Комментарий к "Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят"
  • 12.12 05:59
  • 0
Комментарий к паническим статьям о британском ВМФ
  • 12.12 04:52
  • 1559
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.12 04:44
  • 19
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 12.12 02:43
  • 1
На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА
  • 12.12 00:53
  • 1
Российские Су-34 усовершенствовали
  • 12.12 00:10
  • 1
Командующий ВМС Британии: Россия может лишить нас Атлантики
  • 11.12 23:29
  • 0
Комментарий к "Нет смысла притворяться, что Атлантический альянс все еще жив (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 11.12 20:20
  • 0
Комментарий к "О том, как Германия (опрометчиво) планирует воевать с Россией (The National Interest, США)"
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят