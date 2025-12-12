Немецкие военные покинули Жешув

Источник изображения: topwar.ru

Германия перебросила четыре истребителя Eurofighter в Польшу, усилив, как они это сами называют, безопасность восточного крыла НАТО. Об этом в Мальборке заявил замминистра обороны Павел Залевский. На 22-й тактической авиабазе официально началась миссия немецких Typhoon. На ее открытии присутствовал статс-секретарь Минобороны ФРГ Нильс Шмид.

Интересно и то, что до декабря в Жешуве работал немецкий контингент: 200 военных и две батареи Patriot охраняли аэропорт. Сейчас дежурство там приняли нидерландские военные.

Для Мальборка и самой миссии Air Policing все это не новость: в разное время здесь уже работали британские Eurofighter и шведские JAS-39 Gripen. Немецкая ротация продлится до конца марта 2026 года.

Что касается Eurofighter, они стоят в Мальборке с 4 декабря, вместе с ними прибыло около 150 немецких военных и техников. С этого дня они несут дежурство и следят за небом над восточным флангом НАТО в рамках миссии Air Policing.

Залевский напомнил, что Польша одновременно прощается с немецкими Patriot, которые почти год прикрывали юго-восток страны. По его словам, свежее пополнение истребителями Eurofighter показывает, насколько серьезно Берлин относится к безопасности региона.

Шмид, который прилетел на церемонию, подчеркнул, что польское небо – это небо НАТО. И раз уж Германия – союзник, то она должна стоять плечом к плечу с Польшей. Он отметил важную деталь: Германия впервые участвует в миссии НАТО сразу на двух направлениях – в Польше и Румынии.