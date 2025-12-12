Войти
ЦАМТО

Конгресс Перу одобрил выделение средств на закупку 24 новых истребителей

Истребитель Dassault Rafale B (c) Dassault Aviation
Истребитель Dassault Rafale B (c) Dassault Aviation.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 11 декабря. Конгресс Перу одобрил выделение бюджетных ассигнований на финансирование закупки 24 новых многоцелевых истребителей для ВВС страны.

Как сообщает Infodefensa.com, второй транш бюджетных ассигнований на финансирование закупки был официально утвержден 4 декабря в "Законе о государственном долге на 2026 финансовый год".

Закон о государственном долге 2026 ф.г. разрешает правительству Перу привлекать заемные средства на местном рынке для получения необходимых ресурсов Министерству обороны для реализации различных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию парка военной техники Вооруженных сил, включая выделение средств на завершение финансирования закупки 24 истребителей. Объем выделенных оборонному сектору ресурсов за счет заемных средств составляет 7,293 млрд. солей (2,357 млрд. долл.).

Напомним, что в бюджете 2025 ф.г. было предусмотрено выделение 7,580 млрд. солей (около 2 млрд. долл.) на финансирование закупки первых 12 истребителей для ВВС Перу, а также первой партии авиационного вооружения и вспомогательного оборудования. Выделение средств по второму траншу ожидалось в 2026 ф.г. Теперь проект одобрен Конгрессом Перу.

Задержка с выделением первоначального бюджета на приобретение первых 12 истребителей неофициально объясняется действиями Министерства экономики и финансов Перу, а также процедурой импичмента в отношении бывшего президента Дины Болуарте (Министерство обороны трижды откладывало объявление о закупке). Нынешний премьер-министр Эрнесто Альварес подтвердил намерение приобрести истребители в своем выступлении во время голосования по вотуму доверия перед полным составом Конгресса в конце октября. В настоящее время Управление генерального контролера проверяет условия проведения процедуры отбора для обеспечения прозрачности закупки.

Следует отметить, что ВВС Перу уже представили Министерству обороны отчет о предпочтительных претендентах и выбранных истребителях трех кандидатов, прошедших предварительный отбор: "Рафаль" (Dassault Aviation; Франция), F-16 Блок.70 (Lockheed Martin Aeronautics; США) и JAS-39E "Грипен" (Saab; Швеция).

