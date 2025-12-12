ВМС Португалии планируют приобрести фрегаты FREMM EVO

ЦАМТО, 11 декабря. Фрегат FREMM EVO итальянской компании Fincantieri выбран ВМС Португалии для замены трех фрегатов класса "Васко да Гама" (MEKO-200PN) и двух класса "Бартоломеу Диаш" (M-Class).

Запланированные к замене корабли класса "Васко да Гама" и "Бартоломеу Диаш" были поставлены Португалии Германией и Нидерландами, соответственно.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на португальский телеканал CCN Portugal, финансирование проекта будет осуществляться с привлечением займа посредством европейского кредитного инструмента SAFE.

Издание отмечает, что накануне выбора итальянского боевого корабля, о котором пока не было объявлено официально, министры обороны Португалии и Италии в конце ноября подписали декларацию о намерении развивать сотрудничество в оборонной промышленности. Это было воспринято как важный шаг в рамках плана закупки фрегатов, хотя португальский министр Нуну Мело уточнил, что соглашение не касается "какого-либо конкретного типа вооружения".

Напомним, что Министерство обороны Португалии объявило о планах по приобретению шести новых фрегатов водоизмещением до 6000 т для Военно-морских сил страны в июле этого года.

На тот момент португальские власти вели переговоры с несколькими производителями. Потенциальными поставщиками считались испанская Navantia, французская Naval Group, британские Babcock и BAE Systems, немецкая TKMS, турецкая STM Defence, голландская Damen и итальянская Fincantieri. По имеющейся информации, рассматривались фрегаты водоизмещением 4000, 5000 и 6000 т.

В последние недели португальские СМИ сообщали, что на финальном этапе конкурентная борьба за контракт ограничилась компаниями Naval Group и Fincantieri, которая в итоге и была выбрана.

Интересен тот факт, что выбранная Португалией модель FREMM (Flight Recovery and Reconnaissance Marine Corps) совпадает с той, на которой основана американская программа строительства фрегатов класса "Констеллейшн", недавно отмененная Вашингтоном. Однако в данном случае отмечается, что существенные изменения, которые ВМС США внесли в первоначальный проект, значительно осложнили его функциональность. В конечном итоге США решили достроить два уже заложенных на стапелях корабля и аннулировать заказ на еще четыре законтрактованных фрегата, а также отказаться от проекта по строительству в перспективе 20 кораблей этого типа.