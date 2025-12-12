Этой зимой Россия планирует сломить Украину шквалом беспилотников (The National Interest, США)

TNI: удары российских БПЛА по Украине дешево обходятся Москве

Российские войска запускают по целям на Украине свыше пяти тысяч беспилотников в месяц, пишет The National Interest со ссылкой на данные британской разведки. Эта кампания не только эффективна, но и обходится Москве относительно дешево, учитывая невысокую стоимость производства БПЛА.

Начиная с сентября российские войска запускают в среднем свыше пяти тысяч беспилотников-камикадзе в месяц (эти и другие приведенные в статье данные не подтверждены российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ).

Россия продолжает тысячами запускать беспилотники-камикадзе по Украине в рамках своей кампании глубоких ударов, цель которой — усадить Киев за стол переговоров на условиях Москвы.

Пять тысяч беспилотников-камикадзе в месяц

“Россия продолжает согласованную кампанию по нанесению глубоких ударов по энергетической инфраструктуре Украины, по всей видимости, стремясь вызвать гуманитарный кризис среди гражданского населения в зимний период”, — говорится в последней разведывательной сводке министерства обороны Великобритании об украинском конфликте (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, — прим. ИноСМИ).

Эта тактика не нова. Каждую зиму начиная с 2022 года российские вооруженные силы предпринимают целенаправленные усилия по уничтожению энергосистемы Украины и ключевой инфраструктуры, чтобы оказать дополнительное давление на украинское правительство и вынудить его капитулировать. На данный момент кампания глубоких ударов Москвы не достигла поставленных целей. <…>

В прошлом месяце российские военные запустили по энергосистеме Украины и объектам ключевой инфраструктуры почти 5 400 беспилотников-камикадзе. Москва использует их в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами, чтобы перенасытить противовоздушную оборону Украины и обеспечить поражение как можно большего количества целей. В рамках этой тактики российские военные запустили 90 баллистических и крылатых ракет с дальних бомбардировщиков. Ноябрь не стал исключением по количеству боеприпасов, выпущенных по Украине. Начиная с сентября российские войска запускают в среднем более 5 тысяч беспилотников-камикадзе в месяц. В общей сложности это составило свыше 15 тысяч беспилотников всего за три месяца. Если Россия сохранит этот темп, в следующем году она сможет запустить 60 тысяч беспилотников-камикадзе.

Удары беспилотниками по Украине то ослабевают, то усиливаются

Российская кампания глубоких ударов масштабна и при этом дешево обходится. Российские военные поражают цели на Украине относительно недорогими беспилотниками. Например, БПЛА типа “Герань” стоит всего 35 тысяч долларов, это намного дешевле боеприпасов украинских систем ПВО.

“Ежедневное использование большого количества дешевых БПЛА серийного производства, как вооруженных, так и используемых в качестве ложных целей, свидетельствует о ставке России на истощение противника и не дает Украине передышки”, — добавили в министерстве обороны Великобритании.

Российские удары ракетами и беспилотниками по Украине то ослабевают, то усиливаются в зависимости от геополитической ситуации. Например, в периоды, когда Москва стремится добиться дипломатических успехов, запусков беспилотников-камикадзе становится меньше. И наоборот: когда Кремль стремится оказать максимальное давление на Украину, США или НАТО, запусков беспилотников и ракет становится больше.

“Количество запусков обычно зависит от погодных условий и геополитических соображений. Однако затишья, как правило, сменяются всплесками по мере улучшения ситуации”, — заключило министерство обороны Великобритании в своей разведывательной сводке.

Украинский конфликт превратил беспилотники-камикадзе в основное оружие обеих армий. И российские военные сполна раскрывают их разрушительный потенциал.

Ставрос Атламазоглу — военный журналист, знаток специальных операций и ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP