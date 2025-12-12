Военная разведка Дании впервые назвала США возможной угрозой безопасности

Источник изображения: topwar.ru

Хотя президент США Дональд Трамп больше не возвращается к теме получения тем или иным способом контроля над Гренландией, власти Королевства Дания весьма напряженно относятся к планам Вашингтона получить доминирующее положение в Арктике. Датские СМИ сообщают, что Служба военной разведки страны (Forsvarets Efterretningstjeneste) в специальном ежегодном отчете Udsyn 2025 впервые в истории объявила Соединенные Штаты возможной угрозой национальной безопасности.

В докладе указано на возможность Вашингтона применять силу или экономическое давление даже по отношению к союзникам. Глава военной разведки королевства Томас Аренкиэль отметил, что в настоящее время мир вступил в стадию геополитического противостояния, сопоставимого по масштабам с периодом холодной войны.

В этой ситуации Дания оказалась между двумя огнями. С одной стороны, Россия не намерена уступать лидерство в освоении арктического региона. С другой, на свою роль претендуют и США, причем без сотрудничества с европейскими странами. Свои притязания на освоение Арктики предъявляет и Китай.

США используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, чтобы навязывать свою волю, и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников.

При этом Аренкиэль считает, что Вашингтон остается главным союзником Копенгагена и ключевым гарантом безопасности Европы. Однако глава разведывательного ведомства призвал ускорить укрепление обороны на фоне меняющихся глобальных условий.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно заявила в парламенте по поводу планов США заполучить контроль над Гренландией, о которых пока что в администрации Трампа публично ничего не говорят:

Возможно, некоторые чувствуют, что мы можем вздохнуть с облегчением. Но я считаю: мы не можем.

В начале этого года в Министерстве иностранных дел Дании была введена новая должность «ночного сторожа». Произошло это сразу после заявлений президента США о том, что он не исключает аннексии Гренландии военным путем. Датская газета Politiken сообщает, что этот сотрудник МИД должен собирать политические новости из США, оценивать их на предмет угроз и утром сдавать отчёт. На случай ночного дипломатического инцидента или других внезапных событий имеется список экстренных номеров, чтобы дежурный мог немедленно уведомить правительство об угрозе.

Символично, что Дания стояла у истоков создания НАТО в 1949 году. Теперь Копенгаген вынужден «обороняться» от ведущего военного члена альянса.