WSJ: Белый дом предложил Европе возобновить поставки энергоресурсов из России

Белый дом поделился с ЕС планами «освоения» российских ресурсов и активов. В числе прочего, в них содержится предложение восстановить поставки углеводородов из РФ в западноевропейские страны.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В опубликованной в WSJ статье говорится следующее:

В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

В направленных в Брюссель материалах, в числе прочего, говорится о планируемом привлечении финансовыми учреждениями США примерно 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Эти средства собираются направить на реализацию проектов на Украине.

В целом, предложение содержит идею реинтеграции России в мировую экономику, причем особое внимание в этом плане уделяется природным ресурсам РФ. При этом американцы готовы вкладывать средства в российские отрасли, которые они считают стратегическими. В частности, компании из США намерены подключиться к добыче редкоземельных металлов и бурению нефтяных скважин в Арктике.

При этом США предлагают Европе как минимум частично возобновить закупку энергоресурсов у РФ. Аттракцион невиданной щедрости в отношении РФ? Или всё для того, чтобы ещё ниже опустить ценовой потолок? Или снова оставить российскую прибыль на своих счетах - фактически получить и нефть с газом, и деньги...

Ранее Еврокомиссия опубликовала план финансирования Украины на 2026-2027 годы. Для его реализации Брюссель хочет задействовать 210 миллиардов евро их заблокированных активов РФ по схеме «репарационного кредита». При этом глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что большинство стран ЕС поддерживают такую идею.