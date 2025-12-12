Состав Тихоокеанского флота пополнил второй "гидрограф" проекта 19910

В пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота на Сахалине состоялась церемония ввода в строй нового малого гидрографического судна "Василий Бубнов" проекта 19910, построенного на "Судостроительном заводе имени Октябрьской революции" (г. Благовещенск).

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, митинг по случаю приема нового судна в состав флота прошел под руководством заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Александра Шварца. В торжественной церемонии участвовали представители местной администрации, духовенства, общественности, а также ветераны ВМФ.

Малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" Судостроительный завод имени Октябрьской революции

Контр-адмирал Александр Шварц поздравил военных гидрографов с приемом нового судна, а также пожелал экипажу успехов в службе, достойного выполнения поставленных задач.

Суда проекта 19910 стали самым крупным заказом в истории благовещенской верфи. Первый гидрограф данного типа, "Александр Рогоцкий", заложили на заводе в феврале 2016 года, а в начале сентября 2019 года судно вошло в состав Тихоокеанского флота.

Второе судно, "Василий Бубнов", заложили в марте 2020 года. Тогда предполагалось, что оно пополнит ВМФ в 2023 году. Однако его спустили на воду только в июле 2024 года.

Суда проекта 19910 предназначены для исследований рельефа дна, с их помощью также обслуживают навигационное оборудование, перевозят людей и грузы.

Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение 1270 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.