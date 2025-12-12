Минобороны Хорватии подписало контракт на закупку СГ CAESAR Mk.2

ЦАМТО, 11 декабря. Минобороны Хорватии объявило о подписании соглашения по закупке 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk.2 на шасси с колесной формулой 6х6, а также 15 бронемашин "Сервал" с колесной формулой 4х4.

Контракт был подписан 9 декабря в Париже министром обороны Хорватии И.Анушичем и министром ВС Франции К.Вотрен в присутствии премьер-министра Хорватии А.Пленковича и президента Франции Э.Макрона. Одновременно стороны подписали протокол о намерениях по модернизации 12 ранее поставленных из состава ВКС Франции истребителей "Рафаль F3-R" к конфигурации "F4".

В тот же день И.Анушич и генеральный директор KNDS Н.Миллион подписали контракт на закупку дополнительного комплекта оборудования для CAESAR Mk.2. Хорватия также присоединяется к "Клубу пользователей CAESAR".

Соглашение заключено через Генеральную дирекцию по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) в рамках предложенного французским правительством механизма совместных закупок. Соглашение заключено в рамках модернизации артиллерийского компонента ВС Хорватии за счет предоставленных ЕС в рамках программы SAFE средств в размере 1,7 млрд. евро. Первые поставки техники запланированы на середину 2029 года, а завершить передачу планируется в 2030 году.

Базовый комплект поставки будет включать 18 ед. 155-мм гаубиц CAESAR Mk.2 на шасси ARQUUS с сопутствующим оборудованием, программным обеспечением и пакетом обслуживания. Дополнительный комплект оборудования, основным поставщиком которого является французская KNDS, включает средства наблюдения и обнаружения целей, систему управления огнем артиллерии ATLAS, РЛС, бронемашины "Сервал", а также около 90 машин связи VLTT (Voice Linking Vehicles) с колесной формулой 4х4 для оснащения командных пунктов и групп передовых наблюдателей, транспортно-заряжающие машины, машины снабжения и другое оборудование.

Контракт на закупку 18 гаубиц и дополнительного оборудования оценивается в 328,09 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, весной 2024 года власти Хорватия впервые объявили о намерении сформировать второй артиллерийский полк, оснащенный гаубицами на колесном ходу, в дополнение к полку, вооруженному гусеничными PzH-2000.

В июне 2024 года Министерство обороны Хорватии подписало рамочное соглашение, предусматривающее присоединение страны к программе совместных закупок французских 155-мм самоходных гаубиц CAESAR, в которой уже участвовали Эстония, Словения, Болгария и Португалия. Закупка осуществляется через DGA, уполномоченную заключать контракты не только для ВС Франции, но и для Вооруженных сил других заинтересованных стран.