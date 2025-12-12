Войти
Британские «Фатомы» последят за российскими подлодками

Фото: Peter Nicholls / Pool via Reuters
Фото: Peter Nicholls / Pool via Reuters.

Британия запустила сеть подводных дронов для слежки за подлодками ВМФ России

Минобороны Британии запустило гибридную разведывательную сеть Atlantic Bastion, которую хотят использовать для слежки за подводными лодками Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет Army Recognition.

В основе комплекса лежат подводные дроны SG-1 Fathom («Фатом»), разработанные немецкой компанией Helsing. Как пишет издание, основная цель аппаратов — «противодействие возросшей активности российских подводных лодок». Отмечается, что при помощи Atlantic Bastion Лондон планирует восстановить разведывательный охват Северной Атлантики до уровня времен холодной войны.

«Фатом», который весит 60 килограммов, может перемещаться на глубине или опускаться на дно для сбора разведывательной информации. Компактный дрон можно оперативно запустить с борта коммерческого судна или небольшого военного корабля. Аппарат способен автономно выполнять задачи на протяжении трех месяцев. Fathom будут работать совместно с фрегатами, ударными подлодками и противолодочными самолетами P-8A.

Ранее в декабре газета Financial Times назвала российскую атомную подводную лодку специального назначения «Хабаровск» главным вызовом для британских военно-морских сил. Субмарина проекта 09851 является носителем подводных аппаратов «Посейдон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
