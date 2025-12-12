Войти
Огневую мощь ЗСУ-23-4 "Шилка" высоко оценивают в зоне СВО

410
0
+1

Источник изображения: Фото: телеграм-канале "Уголок Ситха"

Зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 продолжают использоваться против вооруженных формирований киевского режима. Фотография одной из таких боевых машин размещена в телеграм-канале "Уголок Ситха".

"Шилки" ценят за высокую огневую мощь - на них применены счетверенные 23-мм пушки АЗП-23 "Амур", имеющие максимальную дальность стрельбы в два километра. Их скорострельность достигает тысячи выстрелов в минуту на ствол.

Как сообщалось, такие боевые машины задействуют для огневой поддержки - стрельбы прямой наводкой, и выпущенные снаряды могут вывести из строя не только автомобильную технику, различные боевые машины пехоты, бронетранспортеры, но и нанести существенные повреждения даже танкам. По крайней мере, повредить прицелы и смотровые приборы, делая их "слепыми".

В настоящее время на такие ЗСУ для повышения уровня защиты ставят противодронные "мангалы" и экраны различных типов.

Лев Романов

