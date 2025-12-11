В России запустили массовое производство новой маскировочной формы для военных

В России запущено масштабное производство новой военной формы, способной сделать бойца практически невидимым на поле боя. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 10 декабря выяснил, что сотни предприятий по указу президента РФ Владимира Путина начали шить экипировку, которая защищает не только от непогоды, но и от тепловизоров.

«Был сделан огромный прорыв в технологической инновации, технической инновации, оснащении фабрик, оснащении производства. Указ президента от 15 августа текущего года об обеспечении армии собственными возможностями, собственным производством. Мы это готовы выполнить», — заявил председатель наблюдательного совета группы компаний БТК Таймураз Боллоев.

Новая линейка включает в себя полный спектр экипировки — от летних комплектов до зимних костюмов, некоторые из которых обладают огнезащитными свойствами. По словам экспертов, еще в начале специальной военной операции из-за недостатка мощностей и пустых складов форму закупали у зарубежных, в том числе китайских и западных производителей, часто по завышенным ценам. Сейчас же на выполнение государственного заказа переведено более 500 текстильных предприятий по всей стране.

Согласно президентскому указу, со следующего года вся военная форма должна производиться исключительно на отечественных фабриках, а с 2027 года — только из российского сырья. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что не вся зарубежная экипировка подходила российским бойцам с точки зрения комфорта и функциональности. Современное производство, оснащенное новейшим оборудованием, использует высокопрочные полиамидные нити отечественного производства, что позволяет создавать материалы, защищающие от ветра и влаги.

Особое внимание уделяется маскировочным свойствам формы. Благодаря специальным накидкам и покрытиям боец становится менее заметным для тепловизоров, а отдельные элементы униформы могут содержать специфические метки для визуального опознавания. Историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что полное импортозамещение в этой сфере критически важно, чтобы в будущем военнослужащие не оказались без необходимого снаряжения.

Импортозамещение коснулось и военной обуви, которую ранее также завозили из-за рубежа. Как отметил заместитель генерального директора московской обувной фабрики Иван Татарчук, отечественные образцы обладают большим запасом прочности и рассчитаны на длительную эксплуатацию в полевых условиях. Таким образом, запуск полного цикла производства военной формы и экипировки не только повышает комфорт и безопасность бойцов, но и укрепляет обороноспособность страны в целом.

