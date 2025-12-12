В Китае начнёт работу «суперфабрика» спутников для конкуренции Starlink

Источник изображения: topwar.ru

Китай готовится запустить «суперфабрику» спутников, способную производить 1000 единиц в год. Это позиционируется как важный шаг в гонке Пекина за создание спутниковых группировок на низкой околоземной орбите в рамках его намерений составить реальную конкуренцию Starlink Илона Маска.

Предприятие, расположенное на территории космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, интегрирует конвейер «от завода до запуска», который собирает, тестирует и интегрирует спутники с ракетами. Это делает его единственной в своем роде базой в стране и крупнейшим центром производства спутников в Азии, сообщает Синьхуа.

Новый суперзавод появляется на фоне бума в коммерческом космическом секторе Китая. Благодаря благоприятной политике, резкому росту частных запусков ракет и предварительным планам развития космического туризма, Пекин ускоряет свои усилия по конкуренции с США.

Главное преимущество объекта заключается в скорости его производственного процесса, что может значительно снизить затраты, сообщает всё то же агентство Синьхуа.

Благодаря близости к коммерческим стартовым площадкам Вэньчан и Хайнань, расположенным всего в нескольких километрах, спутники могут перемещаться от окончательной сборки до стартовых площадок буквально за считанные часы.

Китай уже зафиксировал рекордное количество космических запусков в 2025 году: к 6 декабря их число достигло 80, согласно данным базы данных Space Stats Online. Для сравнения, частная аэрокосмическая компания Маска SpaceX к началу ноября выполнила 146 миссий, побив собственный годовой рекорд.

Предыдущий рекорд страны был установлен в 2024 году: 68 запусков ракет – 12 из которых были осуществлены частными компаниями – вывели на орбиту 201 коммерческий спутник, согласно данным Китайского национального космического управления и Китайского центра развития информационной индустрии. Между тем, компания SpaceX в прошлом году запустила 134 ракеты, выведя на орбиту более 2300 спутников Starlink, что подчеркивает разительный контраст в масштабах и темпах между двумя космическими державами.