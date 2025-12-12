Полезные СВОйства: производители представили новейшую военную экипировку

Огнестойкий костюм, ткань для защиты от радаров и БПЛА — на выставке в Москве показали современное снаряжение для ВС РФ

Отечественная текстильная промышленность превращается в важный элемент обороноспособности страны. Этот тезис постарались максимально наглядно доказать организаторы выставки «Российская легкая промышленность», проходящей в Москве. Среди образцов — созданные исключительно из отечественных материалов и пошитые в России образцы военной экипировки. Например, огнестойкий костюм, способный защитить от зажигательных смесей. По соседству с ним представлен легкий маскировочный материал «Байкал», который многократно снижает радиолокационную заметность боевой техники. Технологическое превосходство отечественного легпрома в производстве военной экипировки уже доказано полевыми испытаниями и практикой использования в зоне СВО, отметили представители крупных компаний-производителей. О том, как достигается технологический суверенитет в этой важной сфере, — в материале «Известий».

Защита передовой линии

Огнестойкий костюм с уникальной защитой от зажигательных смесей, включая «коктейль Молотова», — один из самых интересных экземпляров, которые были представлены на выставке «Российская легкая промышленность» в Москве. Разработчики из Группы компаний БТК заявили, что его ткань не поддерживает горение и не плавится, что минимизирует риск получения тяжелых термических ожогов.

— Костюм многослойный. Верхний слой — эластичная полиамидная ткань. Внутренний — огнестойкая подкладка. Между ними проложен специальный огнеупорный пеноматериал, пропитанный особым составом. При контакте с пламенем он вспенивается, формируя дополнительный изолирующий слой, который не дает огню проникнуть к телу, — рассказала «Известиям» эксперт в области разработки текстильных материалов «БТК Текстиль», кандидат технических наук Елена Санжеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

По данным производителя, экипировка уже проходит испытания в подразделениях Росгвардии.

— При попадании, например, «коктейля Молотова» он обеспечит полную защиту и даст необходимое время для того, чтобы сбросить экипировку и сохранить жизнь, — подчеркнула Елена Санжеева.

Весь костюм изготовлен из отечественных тканей и сшит в России. Закупка одежды за рубежом, особенно для армии и силовых структур, несет риски раскрытия критически важной информации. «Там может быть всего одна ниточка, а из космоса это уже видно», — отметил посетивший выставку председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Выставочный коридор длиной 42 м, разместившийся в здании парламента, разделили на тематические кластеры. В самом начале посетителей встречает выстроенный в шеренгу «отряд» манекенов в полной боевой амуниции. На табличках перед ними — детальное описание каждого комплекта. На некоторых «бойцах» — эмблемы подразделений, что сразу дает понимание: это полная линейка формы для силовых структур, от бойцов на передовой до спецподразделений.

Стенд размещен на фоне снимка осеннего леса. С одной стороны, это превращает экспозицию в условное поле боя, а с другой — наглядно показывает, как камуфляж должен сливаться с деревьями и листвой.

Вопрос суверенитета и качества

В современных реалиях технологический суверенитет в текстильной промышленности — это элемент национальной безопасности, уверены организаторы выставки.

— Не случайно президент России издал указ, сделавший этот вопрос базовым — теперь форма для солдат и офицеров должна производиться исключительно на российских мощностях. Любая страна, стремящаяся к подлинному суверенитету и защищенности, должна начинать именно с этого. Китай, США, Индия, Вьетнам имеют законодательство, обязывающее производить текстиль и шить военную форму только на собственных мощностях, внутри страны, — отметил Вячеслав Володин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Справка «Известий» 11 августа 2025 года Владимир Путин подписал указ N 551 «Об особенностях осуществления закупок вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ». Он предполагает размещение государственного оборонного заказа на изготовление вещевого имущества для армии и флота исключительно на российских предприятиях с 1 января 2026 года. К 2027 году вся военная одежда должна шиться из отечественных тканей и трикотажа. Соответствующие поручения даны правительству, Минобороны и Минпромторгу.

Российские производители исчерпывающе исполняют современные требования к военной форме, заявил «Известиям» председатель наблюдательного совета Группы компаний БТК Таймураз Боллоев. По его словам, ссылаться на лучшее качество зарубежной продукции больше нет необходимости, потому что полевые и практические испытания показывают превосходство отечественных образцов.

— События последних трех лет послужили мощным стимулом для развития отрасли. Осуществлен огромный прорыв в технологическом оснащении фабрик и производств. Ключевая задача нашего холдинга — выполнение требований технологического суверенитета страны, чтобы мы сами обеспечивали собственные потребности. Мы эту задачу решаем, — подчеркнул Боллоев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Все материалы, из которых компания шьет военную экипировку, производятся в России, отличаются высоким качеством и отвечают всем необходимым стандартам, сообщил глава Группы компаний БТК.

Тот факт, что российские производители, обеспечивающие Вооруженные силы, освоили передовые технологии, отметил и Вячеслав Володин. Они не просто заместили иностранную продукцию, но и вышли на уровень, когда сами могут диктовать мировые стандарты в производстве специализированного текстиля и обуви, полагает он.

Обувь для русской зимы

Так, успехи в импортозамещении демонстрируют и отечественные производители еще одного важнейшего элемента экипировки — обуви.

— Сейчас наша демисезонная обувь оснащена мембранным пакетом и трехслойной подошвой. Ходовой слой выполнен из износостойкой резины, а двухслойная полиуретановая подошва обеспечивает максимальную амортизацию и поглощение ударных нагрузок. Эта обувь превосходит зарубежные аналоги, поскольку адаптирована именно к нашим климатическим условиям. Повышенные требования предъявляются к гидрофобным свойствам кожи и прочности, — сказал «Известиям» заместитель гендиректора по управлению производством московской обувной фабрики «Парижская коммуна» Иван Татарчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Ключевое преимущество российских разработок — ставка на долговечность и надежность в полевых условиях. Отечественная обувь ориентирована на высокие стандарты прочности, которые еще с советских времен закладывались в ГОСТы, отметил Татарчук.

— Усилено крепление подошвы, швов и самих материалов, что предотвращает растрескивание. Западные образцы приспособлены для менее длительной носки, им не хватает нашей прочности и надежности. При этом мы уделяем большое значение и эстетике, и антропометрии: обувь полностью соответствует линейным размерам и объемным характеристикам стопы российского солдата, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Фабрика разработала полный спектр обуви — демисезонные, летние и зимние модели — для каждого климатического пояса, для эксплуатации круглый год.

Подтверждая готовность производить высококачественную продукцию, представители отрасли отметили и некоторые сложности во взаимоотношениях с заказчиками. В частности, стабильности заказываемого ассортимента. «Если мы достигли хорошего уровня в качестве тканей и нашли формулу, которая нравится войскам, нужно, чтобы она была актуальна хотя бы пять лет. Любое изменение в форме или обуви требует перенастройки технологий», — рассказал «Известиям» представитель одного из производителей. Частная смена требований в экипировке, ее параметров может усложнять производство. Ведь производственный цикл составляет порядка шести месяцев — включает подготовку всех тканей, комплектующих и оборудования.

«Байкал» против дронов

На невысоком белом постаменте, по соседству с образцами военной формы, демонстрируется темно-зеленая антидроновая защита. Она напоминает маскировочную сеть нового типа: листы накладываются друг на друга слоями, создавая объем и фактуру, которая должна размывать контуры техники или позиций.

— Это уникальное маскировочное укрытие «Байкал», разработанное для комплексного противодействия современным средствам разведки — как тепловизионным, так и радарным. Его эффективность уже подтверждена в зоне СВО, — объяснила Елена Санжеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В реальных боевых условиях с помощью «Байкала» успешно маскируются критически важные объекты: радиостанции, входящие в комплекс радиоэлектронной борьбы, панели управления, а также дизельные электростанции и техника.

— Существует и научное подтверждение эффективности укрытия, — отметила она. — Согласно результатам научно-исследовательских работ и комплекса измерений радарного отражения, укрытые «Байкалом» объекты становятся менее заметны от 300 до 1 тыс. раз.

Секрет — в многослойном материале, уточнила она. Это легкое синтетическое полотно собственного производства ГК БТК с четырьмя слоями специальных инновационных покрытий. Легкость материала крайне важна для выполнения боевых задач, поскольку «боец должен очень быстро накрыть технику и быть готовым к работе», подчеркнула представитель компании.

Инициаторами выставки выступили комитеты Госдумы по обороне, по промышленности и торговле. Организацию обеспечила Группа компаний БТК — ведущий вертикально-интегрированный российский холдинг легкой промышленности, охватывающий полный цикл производства, от волокна до готового изделия.

Юлия Леонова