Субмарины-беспилотники учатся ускользать от современных сонаров

Субмарина

Европейское оборонное агентство (EDA) запустило рассчитанный на 4 года проект SPHYDA по снижению шума автономных подводных аппаратов с участием Норвегии, Германии, Нидерландов и Испании.

Цель проекта — разработка цифровых моделей и экспериментальных методов прогнозирования и анализа того, как форма корпуса, рулей и гребных винтов формирует шумы. Созданные в процессе исследований методы измерения помогут разработчикам создавать более тихие подводные аппараты при соблюдении экологических норм. Снижение уровня шума подводных лодок — одна из важнейших задач военно-морских сил разных стран мира. Малошумные субмарины имеют тактическое преимущество перед противником, поскольку тот не может их своевременно обнаружить. В случае успеха проекта SPHYDA разработчики получат передовые инструменты и рекомендации по проектированию нового поколения малошумных подводных аппаратов.

Субмарина

Александр Агеев