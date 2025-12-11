Войти
РИА Новости

Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части, заявил Медведев

381
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: в добровольческие подразделения зачислено более 34 тыс человек

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 400 тысяч военнослужащих прибыло в воинские части, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек на текущий момент, сообщил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек. Таковы текущие результаты", - сказал Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту, фрагмент из которого опубликован в его канале в мессенджере Max.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95