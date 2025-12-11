Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части, заявил Медведев

Медведев: в добровольческие подразделения зачислено более 34 тыс человек

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 400 тысяч военнослужащих прибыло в воинские части, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек на текущий момент, сообщил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек. Таковы текущие результаты", - сказал Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту, фрагмент из которого опубликован в его канале в мессенджере Max.