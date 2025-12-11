Войти
Ростех

ОАК передала ВКС России партию самолетов Су-34

393
0
+1
Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Корпорация завершает производственную программу 2025 года и начала работу над самолетами на следующий год

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.

«Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач, что делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС. На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования. По соотношению летно-технических и боевых характеристик — это один из самых лучших самолетов в мире», — сказали в Ростехе.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации на поставку особо востребованных образцов вооружений и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Преимущества самолета Су-34 заключаются в том, что он может выполнять боевые задачи в простых, сложных и минимальных погодных условиях как по наземным, надводным целям, применять управляемые авиационные средства поражения различного класса „воздух-РЛС“, „воздух-воздух“, а также „воздух-поверхность“», — отметил летчик Су-34 Воздушно-космических сил России.

«Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу по самолетам следующего года. Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Этот год стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
