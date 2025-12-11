Третий британский фрегат класса "Тип-31" заложили

Во вторник, 9 декабря, компания Babcock International Group провела на верфи в Росайте (Шотландия) церемонию закладки третьего фрегата класса "Тип-31" (Inspiration, "Вдохновение"), предназначенного для Королевского военно-морского флота Великобритании. Как уточняет Naval News, корабль получил наименование "Формидэбл" (Formidable, "Грозный").

Напомним, что консорциум "Команда 31", возглавляемый компанией Babcock, выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов облегченного класса "Тип-31" в ноябре 2019 года. Эти корабли понадобились из-за задержки постройки фрегатов "Тип-26" (первый из них собирались сдать в 2020 году, но спустили на воду только в декабре 2022 года, а ввод в строй теперь ожидается в 2026 году). Главными критериями при выборе поставщика фрегатов "Тип-31" стали сроки поставки и стоимость одного корабля, которая не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

Закладка фрегата "Формидэбл", Великобритания Babcock

Строительство первого корабля серии "Венчурер" (Venturer, "Первопроходец") стартовало в сентябре 2021 года с церемонии резки первой стали, а закладка состоялась в апреле 2022 года. В сентябре того же года заложили второй фрегат "Эктив" (Active, "Энергичный"). В июне 2025 года "Венчурер" спустили на воду.

Постройка двух последних кораблей данного типа еще не началась. Ожидается, что головной фрегат класса "Тип-31" передадут заказчику в конце 2026-го – в начале 2027 года.

За основу класса "Тип-31" взяли корабли типа "Эрроухед-140", на базе которых, например, построены фрегаты "Ивер Хюитфельдт", состоящие на вооружении ВМС Дании. Длина фрегатов "Тип-31" составит около 140 метров, водоизмещение – до 6500 тонн. Они должны развивать скорость до 26 узлов, дальность плавания оценивается в 9000 миль, автономность – 28 дней.

Фрегаты "Тип-31" планируют вооружить установкой вертикального пуска на 32 ячейки, 16 противокорабельными ракетами NSM от норвежской Konsberg, 76-мм орудием от итальянской группы Leonardo, 35-мм и 12,7-мм артиллерийскими комплексами, а также 324-мм торпедными аппаратами.