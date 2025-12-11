В США заложили атомную субмарину типа "Вирджиния" новой модификации

Во вторник, 9 декабря, на верфи американской компании Huntington Ingalls Industries (HII) в Ньюпорт-Ньюс заложили многоцелевую атомную подлодку SSN-804 "Барб". Как уточняет Naval Today, это 31-я субмарина класса "Вирджиния", предназначенная для ВМС США. В то же время она станет 15-й АПЛ этого типа, построенной на верфи Newport News Shipbuilding (NNS).

Первой подлодкой американского флота, получившей наименование "Барб", стала субмарина класса "Гато" с бортовым номером SS-220, введенная в строй в 1942 году. Во время Второй мировой войны она выполняла миссии под командованием Юджина "Лаки" Флаки. В те годы экипаж получил четыре Президентские благодарности (одна из самых почётных наград, которой могут быть удостоены военные подразделения Вооружённых сил США), Почётную грамоту ВМС (награждаются корабли, подразделения и части ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны за выдающиеся заслуги в боевых или небоевых операциях), а также восемь боевых звезд за выдающуюся службу (вручаются за участие в конкретных боевых операциях, кампаниях или сражениях).

Закладка многоцелевой АПЛ "Барб", США Huntington Ingalls Industries

Второй американской субмариной с наименованием "Барб" стала многоцелевая АПЛ класса "Пермит" с бортовым номером SSN-596, введенная в строй в 1963 году. Она участвовала в специальных операциях во время войны во Вьетнаме.

"Крестной матерью" новейшей подлодки класса "Вирджиния", удостоившейся наименования "Барб", стала Памела Бове – супруга Томаса Бове, внука контр-адмирала Юджина Флаки. Она начала свою карьеру в качестве аналитика в подразделении подводных действий в Центре оперативной разведки ВМС.

"Процесс постройки принято измерять в дюймах сварных швов, количестве труб и объеме протянутого кабеля, но подпитывается этот процесс силой и решимостью корабелов и наших партнеров, работающих вместе с нами для достижения общей цели", – подчеркнула президент NNS Кэри Уилкинсон.

Как отмечает Naval Today, компания HII недавно объединила усилия с крупным британским оборонным предприятием Babcock для поддержки строительства подводных лодок класса "Вирджиния". Цель соглашения – увеличить производительность верфи Newport News Shipbuilding.

SSN-804 станет третьей подлодкой класса "Вирджиния", выполненной в конфигурации Block V. Эта версия будет значительно крупнее предшествующих для того, чтобы увеличить боезапас. Водоизмещение составит 10 200 тонн (вместо 7900 тонн), а длина корпуса возрастет со 115 до 140 метров. За счет увеличения габаритов на борту разместят четыре боевых модуля VPM, каждый из которых рассчитан на семь крылатых ракет "Томагавк" (в общей сложности – 28 ед.), а также две установки вертикального пуска с вместимостью шесть "Томагавком" каждая (12 ед.). Таким образом субмарины этой модификации смогут нести на борту до 40 крылатых ракет, тогда как действующие подлодки "Вирджиния" ограничены боезапасом в 12 "Томагавков".

Кроме того, "Вирджинии" нового поколения, как и прошлые версии, получат по четыре 533-мм торпедных аппарата, которые могут запускать как торпеды Mk-48, так и противокорабельные ракеты "Гарпун" (боезапас – 25 ед.).