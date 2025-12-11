Войти
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России

Пограничники
Пограничники.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

НАТО начала использовать летающие радары для разведки у границы России в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. НАТО начала применять "летающие радары" - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - для разведки вблизи границы России в Арктике, сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.

Конкуренция в Арктике растет, и коллективный Запад нацелен на установление режима международного управления в акватории Северного морского пути с выводом из-под российской юрисдикции, констатировал Корецкий, выступая на XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова, чьим генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

Корецкий добавил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западном секторе Арктики, аргументируя это необходимостью военно-политического сдерживания России.

"Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО", - сказал Корецкий.

"Летающие радары" предназначены для дальнего обнаружения объектов противника.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Чили
Проекты
NATO
Арктика
