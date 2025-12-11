Хакеры создали для российских военных карту производства БПЛА на Украине

Хакерская группировка KillNet 10 декабря сообщила «Известиям», что создала для российских военных карту Matrix Maps, на которой указаны места производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.

«Мы накопили информации за три года достаточно, проанализировав ее с использованием доровзведки (агентура) мы можем смело отобразить все добытое на карте маркером. Цель больше не нужно искать, используйте матрикс, мониторьте», — заявили хакеры.

Хакеры подчеркнули, что ресурс включает возможности объективного контроля, сравнения данных, военной аналитики и других методов разведки. По их словам, данный ресурс будет очень полезен каждому высокопоставленному офицеру.

3 декабря хакерская группа «Берегини» предоставила информацию об организаторах украинских терактов в Черном море. По данным группы, планированием теракта занимался командир 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил (ВМС) Украины, капитан первого ранга Александр Щепцов.

