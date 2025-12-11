В Аргентину прибыла первая партия истребителей F-16AM/BM из состава ВС Дании

Министры обороны Аргентины и Дании в ходе подписания на датской авиабазе Скридструп межправительственного соглашения о приобретении Аргентиной 24 снимаемых с вооружения ВВС Дании истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM MLU. Участники позируют на фоне истребителя F-16BM ВВС Дании (датский бортовой номер ЕТ199, номер ВВС США 86-0199, серийный номер 6G-15) постройки 1988 года, на который нанесены опознавательные знаки ВВС Аргентины, 16.04.2024.

ЦАМТО, 10 декабря. В Аргентину 5 декабря прибыла первая партия истребителей F-16AM/BM Блок.15 "Файтинг Фалкон", закупленных для ВВС страны из состава ВС Дании.

Шесть самолетов выполнили перелет с авиабазы "Скридструп" в Дании, совершив несколько технических посадок в Испании и Бразилии, при поддержке трех самолетов-заправщиков KC-135R ВВС США, а также самолетов Боинг-737-700 и KC-130H "Геркулес".

В состав первой партии вошли четыре двухместных и два одноместных истребителя. Официальная церемония принятия самолетов на вооружение 6-й истребительной бригады состоялась 6 декабря в присутствии президента Аргентины Хавьера Милея, министра обороны Луиса Петри и других официальных лиц.

Таким образом, Аргентина стала третьей страной Южной Америки, эксплуатирующей F-16, после Венесуэлы и Чили.

Вторая партия из 6 самолетов должна быть передана ВВС Аргентины к концу 2026 года. В 2027 и 2028 годах в страну также прибудет по 6 истребителей.

Согласно планам, в 2026 году 6-я истребительная бригада будет заниматься обучением пилотов и технического персонала. Самолеты будут размещены на базе обеспечения Рио-Куарто (ARMACUAR) до завершения ремонта авиабазы в Тандиле. Проводимые работы включают реконструкцию взлетно-посадочной полосы, строительство новых укрытий и зданий для тренажеров, учебного центра и других объектов.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Министерство обороны Аргентины подписало соглашение о покупке 24 истребителей F-16AM/BM из состава ВВС Дании. Стоимость продажи официально не раскрывается. По данным из открытых источников, контракт общей стоимостью 650 млн. долл. разделен на две части. Так, около 338 млн. долл. предназначены для приобретения 24 самолетов F-16A/B Блок-15, одного невооруженного самолета F-16BM Блок-10 для обучения, 8 запасных двигателей, другого сопутствующего оборудования, инструмента, запасных частей и услуг. Аргентине также будут поставлены четыре авиатренажера, обеспечена гарантия на пять лет и предоставлены услуги по подготовке пилотов и технических специалистов. Еще 312 млн. долл. требуется для закупки вооружений, включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер", AIM-120 AMRAAM, боеприпасы класса "воздух-земля".

В октябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" различных вооружений для истребителей F-16 на сумму до 941 млн. долл.

Первый истребитель F-16BM в разобранном виде был доставлен из Дании в Аргентину в декабре 2024 года для обучения личного состава. Он был официально продемонстрирован в феврале 2025 года.

По информации Jane's, в настоящее время усилия ВВС Аргентины сосредоточены на получении самолетов-заправщиков. Направленный в США запрос предусматривает приобретение двух KC-135R. В перспективе также предполагается приобрести самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.