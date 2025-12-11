Войти
Минобороны Молдавии сообщило о получении от НАТО партии защитного снаряжения

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 10 декабря. Североатлантический альянс направил Молдавии партию помощи, в том числе шлемы и комплекты РХБ защиты, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Национальная армия получила партию помощи от Североатлантического альянса в рамках инициативы по наращиванию оборонительного потенциала... что напрямую способствует улучшению условий подготовки и деятельности личного состава", – цитирует "РИА Новости" сообщение, опубликованное на сайте Минобороны.

Поясняется, что пожертвование включает средства индивидуальной защиты, в том числе шлемы и комплекты РХБ защиты, медицинские гипсовые повязки, а также вычислительное оборудование, транспортные средства и мебель, предназначенные для персонала, ответственного за набор и удержание кадров в национальной армии.

Как отмечает агентство, в настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года на период до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

