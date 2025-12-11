Сирия получила БТР "Нурол Эйдер" 6х6 турецкого производства

Боевые модули Serdar турецкой компании Aselsan с украинскими ПТРК "Скиф" на бронеавтомобилях Nurol Ejder Yalçın III 4x4 вооруженных сил Катара на военном параде в декабре 2018 года.

ЦАМТО, 10 декабря. Сирийские вооруженные силы в ходе первого парада в честь Дня освобождения в Дамаске 8 декабря продемонстрировали недавно полученные турецкие БТР "Нурол Эйдер" (Nurol Ejder) с колесной формулой 6х6.

Как сообщает Jane’s Defence Weekly, в параде приняли участие 12 БТР производства турецкой компании Nurol Makina, которые являются относительно редким типом и до недавнего времени использовались только Грузией.

В 2024 году сообщалось, что полученные Грузией с 2008 года 72 БТР "Эйдер" оказались неудовлетворительными в эксплуатации и были возвращены в Турцию в обмен на новые бронемашины Vuran турецкой компании BMC.

В июле один из БТР "Эйдер" был замечен в Сомали во время церемонии выпуска новобранцев на турецком учебном полигоне в Могадишо. Позднее в том же месяце несколько бронетранспортеров "Эйдер" в грузинском камуфляже были засняты на видео, когда их перевозили на транспортерах в локации, которое можно было идентифицировать как место, расположенное к югу от пограничного перехода Баб-эль-Хава на сирийской границе с Турцией.

БТР, участвовавшие в параде в честь Дня освобождения в Сирии, были перекрашены в бежевый цвет, используемый сейчас сирийскими вооруженными силами, но не были вооружены пулеметами.

Со стороны ЦАМТО напомним, что Турция также поставила партию из четырех боевых бронированных машин "Эйдер" TTZA 6х6 армии Буркина-Фасо. Партия из четырех боевых бронированных машин была сфотографирована при разгрузке в аэропорту Уагадугу в Буркина-Фасо в декабре 2022 года. Приобретение "Эйдер" 6х6 является частью более крупного контракта с Буркина-Фасо, который включал в себя несколько бронемашин "Эйдер Ялчин" 4х4.

"Эйдер" TTZA 6х6 (Taktik Tekerlekli Zirhli Arac) – это тактическая колесная бронированная машина массой 18 т, максимальную скорость по шоссе составляет 110 км/ч, запас хода по топливу – около 800 км.

Управляемыми являются только первая и вторая оси. Корпус "Эйдер" изготовлен из закаленной стали, которая обеспечивает всеракурсную защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов (доступна дополнительная броня для более высокой баллистической защиты, но она не была приобретена Грузией).

V-образный корпус защищает экипаж из 2 человек и расчет из 10 человек от подрыва на минах и СВУ. Шесть дымовых гранатометов (по три с каждой стороны корпуса) могут использоваться для временной маскировки местоположения машины, обеспечивая дополнительную защиту.

Кроме того, БТР "Эйдер" оснащен двумя водометами, расположенными в кормовой части, позволяющими преодолевать любые водные препятствия на скорости 9 км/ч.

Вооружение "Эйдер" 6x6 состоит из дистанционно управляемого пулемета калибра 7,62 мм или 12,7 мм или 40-мм гранатомета, которым оснащаются машины, состоящие на вооружении ВС Грузии. "Эйдер" также может быть оснащен рядом других дистанционно управляемых турельных орудий калибром до 90 мм.