Будущие бои СВО показали на видео

Атака роя дронов на макет Т-72Б показала будущее техники и пехоты на поле боя

Атака роя дронов на макет танка показывает будущее техники и пехоты на поле боя в следующие годы. На опубликованный на Западе ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео компании Auterion показан рой учебных FPV-дронов, синхронно атакующих надувной макет танка Т-72Б. Аналогичная техника — FPV-дроны и танки Т-72 — применяется в зоне специальной военной операции (СВО).

«Пока что это все испытания, но на их основе уже можно представить, что потенциально будет ждать технику и пехоту на поле боя в последующие годы, когда один оператор будет управлять не одним дроном, как сейчас, а сразу пятью или десятью экземплярами, одновременно летящими в цель», — говорится в публикации.

В июле издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Auterion Лоренца Майера сообщило, что компания пообещала поставить Украине беспрецедентную по объему партию ударных систем для оснащенных искусственным интеллектом беспилотников.

В сентябре военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что электромагнитное оружие станет лучшим средством для противостояния рою дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ноябре 2024-го газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ применяют «роботов-уничтожителей» с технологией «компьютерного зрения» разработки американской компании Auterion.