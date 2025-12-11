Шойгу предупредил о появлении в АТР «зародышей НАТО», угрожающих России

Источник изображения: topwar.ru

В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечается формирование военно-политических объединений, аналогичных Североатлантическому альянсу. Они представляют угрозу безопасности не только России, но и странам Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза России выступил на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Как подчеркнул Шойгу, в последнее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировано несколько военно-политических союзов, которые он назвал «зародыши НАТО». Они угрожают не только России, но и странам АСЕАН, с которыми Москва хотела бы сохранить отношения.

Мы видим появление так называемых — кто-то их называет «структуры малой геометрии», кто-то «малыми формами», по-разному их можно называть, — но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз.

По мнению Шойгу, такие «аналоги НАТО» создаются не просто так, а против кого-то конкретного.

Ранее в Минобороны России отметили усиление позиций НАТО в АТР, альянс пытается распространить свое влияние на гораздо большие территории, чем те, для «защиты» которых он был когда-то создан. На сегодняшний день НАТО давно уже потеряла свои изначальные функции, превратившись в еще одну военно-политическую силу, пытающуюся диктовать свои условия.