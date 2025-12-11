ВВС Колумбии оборудовали два самолета Боинг-737 системами разведки и РЭБ

ЦАМТО, 10 декабря. Военно-воздушные силы Колумбии недавно завершили работы по интеграции нового оборудования радиоэлектронной борьбы (РЭБ) компании Elbit Systems на два самолета Боинг-737-700/800.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источники в ВВС, установка выполнена в рамках подписанного в декабре 2022 году межправительственного соглашения стоимостью 92 млн. долл. Согласно графику, работы были выполнены до конца ноября 2025 года.

Благодаря выполненной модификации самолеты Боинг-737 ВВС Колумбии с р.н. FAC-1219 и FAC-1220 были реконфигурированы к версии самолета РЭБ с возможностями сбора информации, наблюдения и разведки.

Усовершенствованные машины были представлены в командовании военно-транспортной авиации (CATAM) в Боготе.

В состав установленных систем вошли модули РЭБ, средства радио- и радиотехнической разведки (SIGINT), электронно-оптические датчики и средства радиоэлектронного противодействия. Это позволит ВВС Колумбии получить в свое распоряжение многофункциональный инструмент, обеспечивающий как перехват сигналов, так и подавления радиолокационных систем и средств связи противника.

Источники Jane's сообщили, что самолеты должны приступить к выполнению задач в ближайшие недели, обеспечивая ведение разведки в разных районах страны, особенно в приграничных. Модернизация представляет собой значительный шаг в усилении возможностей ВВС Колумбии в области РЭБ и воздушного наблюдения, превращая гражданские платформы в стратегические средства обороны.