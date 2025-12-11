ОАК передала Минобороны России новую партию истребителей Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом 10 декабря сообщается в пресс-релизе «Ростеха» на сайте.

«Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха» изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику», — сказано в публикации.

Как отметили в «Ростехе», Су-34 отличается универсальностью и широким арсеналом вооружений, что позволяет выполнять разнообразные задачи. Уточняется, что этот самолет является одним из самых востребованных в Воздушно-космических силах (ВКС) России.

Ранее, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонно-промышленного комплекса в условиях проведения спецоперации (СВО). Приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты, подчеркнул он.