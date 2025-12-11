Индонезия может приобрести российские тяжелые транспортные вертолеты Ми-26

ЦАМТО, 10 декабря. Президент Индонезии Прабово Субианто 7 декабря в ходе совещания на авиабазе имени Султана Искандара Муды (округ Ачех Бесар, провинция Ачех) заявил о намерении приобрести тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Как сообщает издание Republika Online, заявление П.Субианто последовало в ответ на слова одного из военных о том, что один из таких вертолетов (Ми-26) успешно используется ВС Индонезии для доставки помощи в изолированные районы после стихийного бедствия в провинции Ачех.

П.Субианто не уточнил, был ли этот транспортный вертолет приобретен или взят в лизинг для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во время выступления на праздновании 61-й годовщины создания партии "Голкар" в Истора-Сенаян (Центральная Джакарта) 5 декабря П.Субианто заявил, что правительство решило укрепить воздушный флот. Это касается как Минобороны, так и служб, отвечающих за ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание помощи пострадавшему населению. В этой связи, начиная с января 2026 года, правительство намерено приобрести 200 дополнительных вертолетов различных типов.

"На этой неделе в страну доставлены пять новых вертолетов, и они продолжают прибывать по ранее заключенным контрактам, а начиная с января следующего года, согласно моему распоряжению, будут закуплены еще 200 вертолетов различных типов. Кроме того, несколько месяцев назад мы получили пять новейших C-130J "Геркулес", а несколько недель назад – Airbus A400", – заявил П.Субианто.