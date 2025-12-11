Войти
В Москве наладили выпуск промышленных 3D-принтеров

Московский центр лазерных технологий начал серийный выпуск инновационных 3D-принтеров. Как сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, эти устройства позволяют создавать детали сложной геометрической формы из металла.

"По поручению Сергея Собянина мы активно поддерживаем инновационные промышленные предприятия. Недавно столичная компания стала выпускать комплекс для выплавки металлических изделий сложной геометрической формы. Начало серийного производства нового 3D-принтера – это еще один шаг к технологической независимости нашей страны", – рассказал Анатолий Гарбузов.

3D-печать

Принцип работы нового оборудования основан на лазерном плавлении металлического порошка, благодаря чему изделия получают высокую плотность. 3D-принтер может использоваться в машино- и приборостроении, а также в ракетно-космической отрасли.

"Новый 3D-принтер позволяет выращивать изделия из разных сплавов и достигать оптимальных характеристик полученных деталей из металлов. Гибкая настройка конфигурации промышленного комплекса может удовлетворить нужды практически любого производства", – отметил генеральный директор компании Александр Григорьянц, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

