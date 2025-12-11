Войти
В США представили законопроект о выходе из НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Конгрессмен Масси: НАТО больше не отвечает интересам США

Членство Америки в НАТО обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов, заявил конгрессмен Томас Мэсси. Альянс больше не отвечает интересам Вашингтона, уверен чиновник. В Сенат США был внесен соответствующий законопроект о выходе из Североатлантического договора.

Вашингтон, округ Колумбия — Сегодня конгрессмен Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) представил законопроект HR 6508, Закон о НАТО , предусматривающий вывод Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО).

"НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей собственной страны, а не социалистических государств, — заявил конгрессмен Томас Мэсси . — НАТО была создана для противодействия Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад. С тех пор членство США в альянсе обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает нести риск вовлечения США в иностранные войны. Наша Конституция не допускает постоянного вмешательства в иностранные дела, о чем нас прямо предостерегали отцы-основатели. Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону".

Закон о НАТО :

— обязывает президента официально уведомить НАТО о выходе США из НАТО в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора;

— заключает, что первоначальная цель НАТО времен холодной войны более не соответствует текущим интересам национальной безопасности США;

— устанавливает, что европейские члены НАТО обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны;

— предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов НАТО, включая гражданский бюджет, военный бюджет и Программу инвестиций в безопасность.

Сенатор Майк Ли (республиканец от штата Техас) внес в Сенат США сопутствующий законопроект S.2174.

