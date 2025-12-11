Войти
Николай Патрушев: завершается разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ РФ

ЦАМТО, 10 декабря. Разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года сейчас завершается, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"В настоящее время завершается работа над уточненной программой кораблестроения Военно-морского флота России до 2050 года. После утверждения главой государства она станет основным документом программно-целевого планирования, в котором будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту", – сказал Н.Патрушев в интервью газете "Известия".

Разработанные входящим в состав Морской коллегии Советом по стратегическому развитию Военно-морского флота стратегия развития ВМФ России до 2050 года, а также стратегия развития корабельного состава органов ФСБ и программа кораблестроения органов ФСБ на этот же период уже утверждены президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Н.Патрушев.

Владимир Путин 30 мая 2025 года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии. Для выполнения стратегии разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения, говорил Н.Патрушев в интервью "РИА Новости" в июле нынешнего года. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флоты иностранных государств, подчеркивал Н.Патрушев ранее.

