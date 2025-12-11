Войти
В Москве прошло заседание Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств – участников СНГ

Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 10 декабря. В Москве под председательством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Санчика 9 декабря состоялось заседание Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в заседании приняли участие заместители министров обороны и руководители органов военного управления, курирующие вопросы вооружения и военной техники республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также представители Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В ходе заседания состоялся обмен опытом организации материально-, ракетно- и артиллерийско-технического обеспечения вооруженных сил, обсуждение тенденций развития всестороннего обеспечения войск, особенностей эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники в современных боевых условиях, который будет направлен на дальнейшее развитие и укрепление национальных вооруженных сил государств Содружества в интересах обеспечения совместной безопасности.

Заместитель главы российского военного ведомства подчеркнул, что Министерство обороны РФ нацелено в формате СНГ активно обмениваться современным боевым опытом и информировать о передовых наработках в сфере вооружений.

"Сегодня у нас есть хорошая возможность обстоятельно обсудить вопросы профильного сотрудничества и обменяться предложениями по повышению его действенности. В рамках нашего заседания также предлагается подвести итоги совместной работы, проведенной по линии военного и военно-технического сотрудничества в этом году", – сказал А.Санчик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
