РИА Новости

Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу

355
0
0
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Шойгу: Россия ждет ответа США на предложения Путина о стратегических вооружениях

ХАНОЙ, 10 дек - РИА Новости. Россия ожидает ответа США на предложения, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным по договору о Стратегических наступательных вооружениях, сообщил журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения об СНВ, Стратегических наступательных вооружениях. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа", - сказал Шойгу.

По его словам, сделанные Путиным предложения дают возможность остановить "разрушительное движение, которое есть".

Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

