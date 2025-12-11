Войти
ВМС Болгарии приняли головной патрульный корабль MMPV

Источник изображения: Фото: mod.bg

ЦАМТО, 10 декабря. Минобороны Болгарии объявило о состоявшейся 8 декабря в Варне церемонии приемки первого из двух заказанных для ВМС страны многоцелевых модульных патрульных кораблей (MMPV).

В мероприятии принял участие министр обороны Атанас Запрянов.

Переданный ВМС Болгарии (12) "Храбри" является первым построенным в Болгарии за более чем 100 лет новым военным кораблем.

В ходе выступления на церемонии А.Запрянов также заявил, что ожидает скорейшего получения Болгарией одобрения Европейской комиссии на реализацию 9 проектов в рамках механизма SAFE, два из которых связаны с приобретением дополнительных ракет для двух новых боевых кораблей.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года Минобороны Болгарии подписало с выбранной по итогам тендера немецкой компанией Lurssen Werft GMBH (теперь NVL - Naval Vessels Lurssen) контракт на поставку двух многофункциональных патрульных кораблей (легких фрегатов). Соглашение также предусматривает обучение экипажей и инженерного состава, комплексную логистическую поддержку в течение 3 лет после окончания гарантийного срока. Стоимость проекта составляет 984 млн. левов (503 млн. евро). Строительство осуществляется на верфи MTG Dolphin JSC в Болгарии. Корабли должны быть поставлены заказчику в 2025 и 2026 годах, соответственно.

Отдельные контракты заключены на поставку систем вооружения и боеприпасов для кораблей – противокорабельных ракет, зенитных управляемых ракет и торпед.

Новые корабли должны заменить два устаревших патрульных корабля Проекта 1241.2 "Молния-2" (по классификации НАТО "Pauk I"), приобретенных в 1989 году. Они предназначены для выполнения задач патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, проведения поисково-спасательных операций в мирное время, противолодочной и противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны в военное время.

Резка стали для постройки (12) "Храбри" началась в декабре 2021 года, закладка киля состоялась в июне 2022 года, спуск на воду – 4 августа 2023 года. Закладка киля второго корабля состоялась 22 июня 2023 года, спуск на воду – 12 декабря 2024 года.

Длина новых кораблей составляет около 90 м, ширина – 13,5 м, осадка – 3,5 м, а водоизмещение – около 2300 т каждый. Корабли будут оснащены двумя дизельными двигателями, расчетная максимальная скорость – 24 узла. В соответствии с заключенным в декабре 2020 года контрактом, Saab поставит для двух кораблей систему боевого управления 9LV Mk.4.

Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут одна 76-мм АУ, четыре противокорабельных ракеты RBS-15 Mk.3 компании Saab, восемь зенитных управляемых ракет VL MICA (запускаемых из восьмиконтейнерной ВПУ), легкие торпеды (запускаемые из шести 324-мм торпедных аппаратов), 35-мм ЗАК Millennium. Корабли смогут принимать средний вертолет.

