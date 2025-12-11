Войти
Польша не исключает передачу Украине оставшихся истребителей МиГ-29

Источник изображения: topwar.ru

Воздушные силы ВСУ в ближайшее время могут пополниться истребителями МиГ-29 из состава польских ВВС, Киев и Варшава ведут переговоры о возможной передаче самолетов Украине. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши.

Польское Минобороны в ближайшей перспективе намерено вывести из эксплуатации оставшиеся на вооружении ВВС страны истребители МиГ-29 еще советского производства. Причина — достижение самолетами предельного срока службы и отсутствие перспектив дальнейшей модернизации. На сегодняшний день у поляков есть чем заменить МиГ-29, речь идет об американских F-16 и корейских FA-50. Именно эти самолеты возьмут на себя задачи, ранее выполняемые истребителями советского производства.

Польша рассматривает вариант с передачей МиГ-29 Украине, но окончательное решение еще не принято. Предполагается, что возможную передачу могут сделать частью общей политики НАТО по укреплению восточного фланга и поддержке Украины. Однако просто так поляки самолеты отдавать не хотят, требуя за них компенсацию. Предварительно, Варшава получит от Киева технологии беспилотных и ракетных систем.

На данный момент в составе ВВС Польши числятся 11 истребителей МиГ-29А и 3 учебно-боевых МиГ-29УБ, все самолеты находятся в строю. Переговоры об их возможной передаче идут с июля 2024 года.

