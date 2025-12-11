Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы

Александр Лукашенко на параде в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ЦАМТО, 10 декабря. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил план обороны страны на 2026-2030 годы.

Об этом сообщил 9 декабря журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности, передает БЕЛТА.

Он пояснил, что на заседании Совета безопасности были рассмотрены итоги фактически годовой работы Генерального штаба, Министерства обороны, республиканских органов государственного управления по планированию обороны страны на очередные пять лет. При подготовке документа учитывались те подходы, которые заложены в Концепции национальной безопасности, Военной доктрине и утверждены Всебелорусским народным собранием.

По словам П.Муравейко, президент предметно ознакомился с содержанием документа и предложенными ключевыми подходами к обороне государства: как будет осуществляться противодействие угрозам, возникающим вокруг Беларуси, и сдерживание военных конфликтов, какова готовность к отражению агрессии и какие действия необходимо предпринимать для того, чтобы на территории Беларуси были мир и безопасность.

"Глава государства рассмотрел и одобрил все документы, представленные ему на рассмотрение, план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне. Готовится к подписанию указ об утверждении плана обороны в целом", – цитирует БЕЛТА начальника Генштаба ВС Республики Беларусь.