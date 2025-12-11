Эволюция стрелкового вооружения ВС Турции: китайская оценка.

Практически с момента вступления официальной Анкары в Североатлантический альянс Вооруженные силы Турецкой Республики на регулярной основе преимущественно приобретали стрелковое вооружение немецкого производства, а именно винтовки моделей G3, G33 и G36 производства немецкой компании «Хеклер и Кох», большинство из которых вполне соответствовало требованиям турецких военных. Некоторые подразделения ВС Турции получили на вооружение штурмовые винтовки американского производства М16, а после распада СССР турецкая сторона получила возможность приобретать в различных странах автоматическое оружие марки «АК».

Штурмовая винтовка G33

Подобное разнообразие привело к усложнению процессов тылового снабжения и обеспечения, поскольку для поддержания годности такого разнообразия стрелкового вооружения необходимо значительное количество разных сменно-запасных частей, а кроме того существует определенное расхождение в требованиях к боеприпасам.

Снайперская винтовка G36

Обозреватели китайского специализированного военно-технического издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса» отмечают, что действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган с момента вступления в должность всемерно содействует процессу модернизации и унификации стрелкового вооружения в национальных ВС. Турецкие военные аналитики подготовили для своего лидера исчерпывающий документ, в котором рассмотрены все аспекты применения стрелкового вооружения в современном вооруженном конфликте, войсковой или специальной операции, а также приведены требования и указаны замечания по существующим образцам автоматических штурмовых винтовок, отмечена важность размещения полноценного производства стрелкового вооружения на территории Турецкой Республики.

Как известно, вопросами разработки и производства стрелкового вооружения в Турецкой Республике занимается компания МКЕК (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu), конструкторы которой еще в 2007 г. установили партнерские отношения с немецкой компанией «Хеклер и Кох». Основная цель, которую преследовали турецкие оружейники — заимствование опыта в разработке современного и высокоэффективного стрелкового вооружения, поскольку продукция немецких специалистов пользуется заслуженным уважением и спросом среди военнослужащих ВС стран-членов НАТО.

Штурмовая винтовка HK 416/417

В настоящее время, наибольшим спросом среди армий и подразделений специального назначения стран-членов Североатлантического альянса пользуется модульная штурмовая винтовка модели 416/417 от компании «Хеклер и Кох». Для этой винтовки разработано несколько типов стволов, а также существует широчайший выбор дополнительного/навесного оборудования, позволяющего каждому военнослужащему адаптировать личное оружие под себя и настраивать под конкретные задачи на определенный период.

Турецкие военные обратили внимание на то, что винтовки модели 416/417 приняты на вооружение в подразделениях ССО ВС США и именно эту модель стрелкового вооружения использовали американские спецназовцы в рамках операции «Джеронимо» по ликвидации руководителя группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена в Пакистане.

Именно винтовка модели 416/417 стала основой для разработки конструкторов МКЕК под обозначением МРТ-76. Обозначение этой модели указывает на то, что турецкие специалисты в качестве основного боеприпаса выбрали патрон калибра 7,62х51 мм (308Winchester), который является стандартным для ВС стран-членов НАТО одновременно с калибра 5,56х45 мм (223 Remington).

Винтовка MPT-76 ВС Турции

Следует отметить, что турецкие оружейники разработали вариант винтовки под обозначением МРТ-56 под второй калибр, но данная версия предназначена не для боевых действий, а для учебно-тренировочных мероприятий и поставок на экспорт.

Выбор в пользу более тяжелого боеприпаса сделан турецкими военными в силу особенностей рельефа местности Турции и Сирии, как наиболее вероятных театров военных действий. Для этих двух стран характерна горная и пустынная местность. Для первой характерен перепад высот между позицией стрелка и целью, а для второй большие расстояния между двумя точками.

Для ведения эффективного огня в таких условиях необходим боеприпас с более высоким импульсом, нежели 5,56х45мм. Благодаря большему заряду пороха и массе, пуля калибра 7,62 позволяет разрушать некоторые естественные преграды или же преодолевает их с большей гарантией сохранения требуемой траектории.

Китайские специалисты откровенно заявляют, что патрон калибра 7,62х51 мм является оптимальным для ведения боя в горных условиях. При использовании специальной версии для снайперских винтовок военнослужащие могут поражать цели на дальности до 800 (а в отдельных случаях до 1000) м, что практически недоступно в случае применения боеприпаса калибра 5,56х45 мм.

По данным китайского издания, ствол винтовки МРТ-76 изготовлен методом холодной ковки, что позволило добиться ресурса в 20 тыс. выстрелов, а чистку ствола можно проводить с интервалом в 3 тыс. выстрелов. В целях снижения массы оружия были широко применены алюминиевые сплавы и композитные материалы. При общей длине (раздвижной приклад) 920 мм, из которых 410 мм это длина ствола масса винтовки составляет 4,1 кг.

Еще одним достоинством винтовки МРТ-76 является полупрозрачный магазин емкостью 20 патронов, что вполне можно объяснить физическими и психологическими особенностями военнослужащих ВС Турции. Максимальная скорострельность составляет 650 выстр/мин.

Китайские специалисты полагают, что турецкие конструкторы прислушались к требованиям военнослужащих, которым приходилось неоднократно вступать в огневой контакт с противником (подразделениями курдов) в горной местности, поскольку решающую роль играет именно огневая мощь подразделения. Данное обстоятельство играет ключевую роль при условии невозможности привлечения оперативно-тактической или армейской авиации ввиду плохих метеоусловий, что вполне нормально для горных регионов.

Винтовка MPT-76 с навесным оборудованием

Китайские оружейники отмечают, что турецкие конструкторы предусмотрели установку значительного количества навесного оборудования на штурмовую винтовку МРТ-76 и для этого разместили на цевье оружия несколько планок Пикаттини. Последние позволяют размещать оптические прицелы дневного и ночного режима, тактические фонари, лазерные целеуказатели с инфракрасной подсветкой и рукоятки различных моделей.

Кроме того, конструкторы турецкой компании AKDAS (располагается в г. Конья) разработали подствольный гранатомет АК-40GL калибра 40 мм, которым можно доукомплектовать рассматриваемую штурмовую винтовку и повысить боевые возможности личного состава подразделения.

Подствольный гранатомет АК-40GL

Китайские специалисты указывают, что подствольные гранатометы получили свое распространение после того, как ключевые страны-производители стрелкового вооружения провели анализ действий ВС США в рамках первой войны в Ираке.

С учетом вышесказанного представляется возможным предположить, что конструкторы турецкой компании МКЕК продолжат работу над созданием производственных линий по выпуску других образцов стрелкового оружия, поскольку до сих пор ВС Турции приобретают значительную долю стрелкового вооружения у иностранных производителей, что не способствует обеспечению военной безопасности государства.

По материалам китайского специализированного военно-технического издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса»