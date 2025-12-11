Войти
Lenta.ru

Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

370
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Полковник Матвийчук: ИИ широко применяется в российской армии

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня широко применяется в российской армии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал, что ИИ используют в пилотировании, а также на поле боя.

«ИИ используется уже всеми современными армиями, и Россией в том числе, — сказал Матвийчук. — В частности, его широко применяют летчики, а также операторы беспилотных летательных систем, военно-космические силы. ИИ также внедряется в информационные системы логического мышления, помогая принимать решения на поле боя».

Специальные программы, используемые в зоне боевых действий, как рассказал полковник, уже сегодня помогают анализировать ситуацию и дают рекомендации. Но финальное решение, подчеркнул военный, всегда остается за человеком.

«Есть логические алгоритмы принятия решений. Программа может определять цели и задачи, которые вытекают из ситуации на поле боя, из наличия сил и средств у обеих сторон, потом конкретизировать их. ИИ способен предлагать человеку конкретные решения. Но это именно помощь и рекомендации — машина не имеет силы без человека. Оператор анализирует предложенные решения и может дать команду на выполнение или довести вариант ИИ до совершенства», — объяснил Матвийчук.

Ранее боец с позывным Аид заявил о напряженной обстановке в зоне СВО и «что-то мутящих» украинских военных. По словам военнослужащего, его подразделению противостоят «бесконечные расчеты» операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95