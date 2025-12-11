Войти
Военное обозрение

«Использует гражданские генераторы»: проблемы с «национальной» подлодкой Тайваня

361
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время подводный флот Тайваня представлен 4 субмаринами – двумя бывшими американскими класса Tench и двумя типа Zwaardvis, которые Нидерланды изготовили для Тайбэя в 1982-1987 годах. На фоне роста региональной напряжённости местные власти решили строить подлодки собственными силами. Первой «национальной» субмариной должна стать Hai Kun, заложенная на мощностях CSBC Corporation в ноябре 2021 года. Однако этот проект столкнулся с серьёзными проблемами.

Hai Kun, спущенная на воду в сентябре 2023 года, должна была завершить ходовые испытания в сентябре 2025 года и быть передана заказчику к концу ноября текущего года. Но её готовность вызывает большие вопросы. Как указывается в местном издании Mirror Daily, она до сих пор не приступала к погружению, так как технически не готова к этому из-за неисправности брашпиля (механизм для работы якорных цепей) и отсутствия комплексных испытаний водонепроницаемых переборок.

Источник изображения: topwar.ru

При этом, как выяснила местная пресса, имеются и более серьёзные проблемы. В Liberty Times утверждается, что Тайвань не смог закупить мощные главные двигатели, специально подходящие для подводных лодок и в конечном итоге остановился на «коммерческом дизель-генераторе, произведённом на одном из скандинавских заводов».

У этого «скандинавского» генератора заниженная выходная мощность, что позволило обойти экспортный контроль. Поэтому на Hai Kun пришлось использовать сразу 6 дизель-генераторов гражданского назначения. Однако неясно, как они покажут себя в экстремальных условиях, характерных для работы боевой субмарины. Не говоря уже о том, что при переходе на новую силовую установку весь проект подлодки придётся переделывать, начиная фактически с нуля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Тайвань
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95