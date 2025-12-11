Войти
В США передумали вооружаться «пулеметами будущего»

Фото: Jonathan Drake / Reuters
Фото: Jonathan Drake / Reuters.

Командование спецопераций США передумало вооружаться пулеметами LMG-A

Командование специальных операций США (USSOCOM) передумало вооружаться «пулеметами будущего», которые разрабатывают в рамках программы Lightweight Machine Gun-Assault (LMG-A). Ведомство официально отменило инициативу, пишет Defence Blog.

Работы над пулеметом не будут вести в рамках USSOCOM. Программу передадут береговому командованию Военно-морских сил США, которое возобновит инициативу через свой подрядный офис.

Работы над LMG-A вели с конца 2010-х годов. Перспективное оружие рассматривали в качестве замены ручных пулеметов Mark 46 и Mark 48 и частичной альтернативы M249. Изначально LMG-A разрабатывали под патроны 7,62х51 миллиметр НАТО и 6,5-миллиметра Creedmoor.

«Отмена контракта вызвала вопросы в оборонных кругах о том, собирается ли USSOCOM перейти на новые калибры и системы вооружения, соответствующие армейской программе Next Generation Squad Weapon (NGSW)», — говорится в материале.

В марте стало известно, что Вооруженные силы США начали строительство объекта по производству новых патронов 6,8х51 миллиметр, которые используются в оружии программы NGSW.

