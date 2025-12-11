Войти
ТАСС

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

341
0
0
Старт ракеты Falcon 9
Старт ракеты Falcon 9.
Источник изображения: SpaceX

Через несколько минут после старта первая ступень аппарата успешно приземлилась, сообщила компания

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция старта велась на странице компании в X.

Старт ракеты был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:16 по местному времени (22:16 мск). Спустя несколько минут после старта первая ступень Falcon-9 совершила успешное приземление, эта технология позволяет SpaceX снизить стоимость запусков.

Старт миссии NROL-77 стал третьим для SpaceX пуском для нужд НУВКР в 2025 году. Деятельность ведомства, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95