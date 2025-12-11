Удар «Молнии»: как БПЛА поражают цели в Днепропетровской области

Беспилотник обеспечивает нам господство в воздухе, потому что эффективен и в плохую погоду

Беспилотники самолетного типа «Молния-2» становятся одним из важнейших средств поражения на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Именно они обеспечили российским войскам преимущество в воздухе в недавних боях за Красноармейск. Их особенность в том, что они могут работать даже в плохую погоду, при низкой облачности, тумане, когда аппараты противника практически не летают. Аналог «Молнии» не смогли создать ни на Украине, ни в других странах, хотя таких попыток было много. «Известия» увидели, как бойцы отдельного разведывательного батальона группировки войск «Центр» готовят свои БПЛА к работе и атакуют позиции противника на территории Днепропетровской области.

Как готовят к боевому применению «Молнию-2»

В укрытии при свете налобных фонарей разведчики группировки «Центр» меньше чем за десять минут превращают содержимое очередного картонного транспортного бокса в готовую к вылету «Молнию». На пустом столе на глазах вырастает рама, а потом и полноценный дрон самолетного типа. При этом возникает ощущение, что ребята могли бы собрать его и в темноте, а фонарики используют скорее в качестве помощи журналистам, чтобы мы могли видеть работу.

Когда очередная «Молния» готова к вылету, остается только установить боеприпас. В зависимости от задачи — кумулятивный или фугасный. Пока идет сборка, с улицы слышно, как срабатывает катапульта. Один за другим загруженные борты уходят вверх, преодолевая низкую облачность. Вылеты идут сразу с нескольких точек.

Кажущаяся простота и самого беспилотника, и его сборки обманчива. Множество попыток достичь компромисса между технологичностью производства и характеристиками предпринимались во многих странах. Но почти все они закончились в той или иной степени неудачно. Даже попытка врага напрямую скопировать наш БПЛА, который доставляет им столько проблем на передовой, не принесла желаемого результата.

Беспилотчики объясняют и тонкости в работе расчетов, например важность правильной центровки при размещении нагрузки. Ошибка может серьезно усложнить полет, снизить характеристики и даже привести к падению машины и детонации.

— Я не сразу стал оператором-сапером. Сначала был оператором радиоэлектронной разведки, а сейчас, как говорится, саперствую потихонечку, инженерю. В армию попал по мобилизации в 2022 году, а потом, уже немного погодя, подписал контракт, — рассказывает Алексей Сидоров из Новосибирска.

Сборка «Молнии» закончена и остается дождаться поступления боевой задачи и прикрепить выбранный боеприпас. До службы Алексей был дорожным работником. А сейчас он каждый день готовит до десяти машин, которые поражают технику, здания и укрытия. Рассказывает, что бывают и более сложные условия работы, чем мы видим сегодня. В некоторых случаях полеты проводятся в полевых условиях, и всё оборудование на места взлета приходится нести пешком — это позволяет совершить вылет из неожиданной для врага точки или получить преимущество за счет размещения на высоте.

Как «Молнии-2» поражают цели

Очередная боевая задача не заставляет себя ждать, и старший оператор Иван Рось быстро занимает место за столом с двумя мониторами, а штурман и сапер идут устанавливать готовый БПЛА на катапульту. Иван в отличие от многих работает не в FPV-очках, а подобрал подходящие по характеристикам мониторы. Так он меньше устает и проще взаимодействовать со штурманом.

Пока идет предполетная проверка, мониторы горят синим и подсвечивают сосредоточенное лицо пилота. Потом на них появляется картинка с камеры, и «Молния» начинает взлет. По рации слышен чей-то азартный возглас: «Давай, давай!» Он адресован скорее аккумулятору, который должен выдать на винты пиковую мощность, чем пилоту, который видит набор высоты от первого лица. За спиной у Ивана уже больше тысячи боевых вылетов на «Молниях» за год, до этого он летал на FPV-коптерах.

За плечом Ивана становится штурман, он же второй пилот, рядовой Руслан Акушев. Он рассказывает, что сегодняшняя цель — блиндаж боевиков. Глядя в карту, дает прогноз времени подлета — около 20 минут.

— Бывает меняемся, всё равно один пилот устает, когда много вылетов каждый день. Тогда он корректирует меня. Противник часто пытается подавить нас РЭБ, но благодаря режиму автопилота проходим эту преграду. А когда ухудшилась погода, стало очень мало дронов-перехватчиков. Они большей частью не летают в ненастье, — рассказывает Руслан.

Иван показывает небольшую рябь на своем экране. Это попытка врага подавить сигнал средствами радиоэлектронной борьбы. Но «Молния» уверенно продолжает идти в глубину территории врага в Днепропетровской области. Через минуту качество изображения падает сильнее, и корректировщик подтверждает: «Начинают глушить». Но полет продолжается без происшествий.

Еще немного, и Иван, полностью сосредоточенный на управлении, проходит известный ему ориентир и спокойно произносит: «Захожу на цель». В этот же момент Ренат наклоняется, указывает ему в лесопосадке точку на экране и сразу убирает руку.

— Отработали, — Иван отключает пульт. — Цель поразили. По пути были препятствия, но мы их прошли, под конец немного тоже глушили, но это не помешало нам отработать по цели. Сейчас будет производиться досмотр точки и объективный контроль.

Ранее «Известия» сообщали, что меняются не только сами беспилотники, но и боеприпасы. Сейчас это уже целая номенклатура, включающая как фабричные образцы, так и доработанные саперами на линии боевого соприкосновения. Приходится балансировать: у самодельных боевых частей невысокая проникающая способность осколков, зато их вес и габариты можно идеально «подогнать» под возможности дрона.

