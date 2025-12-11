Поле роя: танкисты учатся работать с наземными дронами

Как роботизированные системы повысят эффективность подразделений бронетехники

Бойцы танковых подразделений российской армии начали осваивать боевое применение наземных дронов — для этого разработан специальный комплекс упражнений, а на полигонах спроектированы особые трассы, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ. Новые роботизированные системы оснащены пулеметами РПК и автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя». Эксперты отмечают, что их применение повысит эффективность штурмовых действий и позволит лишний раз не подвергать опасности военнослужащих.

Робот с «Пламенем»

На полигонах в тыловой зоне СВО бойцов танковых подразделений ВС РФ начали обучать управлению и использованию новых наземных роботизированных комплексов. Они осваивают вождение, техническое обслуживание и боевое применение этих многофункциональных систем. Построены специальные трассы, на которых бойцы учатся грамотно преодолевать искусственные и естественные преграды. Разработан целый комплекс упражнений, который позволяет полностью освоить новую технику, рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Также проводятся тренировочные стрельбы из стрелкового вооружения, которым оснащены дроны. В зависимости от комплектации это 7,62-мм ручные пулеметы РПК или автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», отметили собеседники издания.

Для танковых войск и соединений в разных странах мира сейчас разрабатываются концепции использования боевой техники по принципу «ведущий–ведомый», рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Будущее танковых войск многим видится во взаимодействии обитаемых боевых машин с различными роботизированными платформами, — объяснил он. — Пока наземные дроны достаточно простые и легкие, но это только начало пути их развития. Уже ясно, что они могут оказывать различную поддержку танкам и, безусловно, это направление надо развивать. Основная и самая очевидная функция, которую могли бы выполнять такие роботы на поле боя, — огневая поддержка танков. Пулеметы и гранатометы могут эффективно бороться с пехотой, небронированной техникой, подавлять огнем противника.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин Источник изображения: iz.ru

В российской армии применяются боевые машины поддержки танков «Терминатор» — у них хорошая броня и огневая мощь, рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— Танки гораздо дороже и, как показали бои в ходе СВО, более уязвимы, чем небольшие наземные дроны, которые труднее обнаружить с воздуха и поразить, — отметил эксперт. — Недорогие роботизированные системы хорошо подойдут для борьбы с легкой пехотой, в том числе на мотоциклах или даже скутерах, которая сейчас действует с обоих сторон в зоне СВО. Со своей главной задачей — поддерживать танки — такие дроны справляются прекрасно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

Кроме того, танковым соединениям были бы полезны инженерные роботизированные системы, которые могли бы заниматься разминированием местности, отметил Юрий Лямин. Они могли бы идти впереди бронемашин во время атак, расчищая путь от минных и других заграждений. Или наоборот устанавливать мины, перекрывая опасные направления, отметил эксперт.

— Такие машины повысят автономность танковых подразделений — им не надо будет просить придать инженерные силы для ведения боевых действий, — уточнил он.

Относительно небольшие дроны могут нести на себе мосты, которые можно было бы перебрасывать над танковыми рвами или другими препятствиями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Основная угроза для бронетехники на современном поле боя — это БПЛА. И наземные роботизированные системы могли бы помочь в борьбе с ними в качестве носителей комплексов радиоэлектронной борьбы.

Сопровождающие танки наземные дроны также могут устанавливать аэрозольные завесы — они уже доказали свою эффективность при борьбе против БПЛА.

— Дымы скрывают наземные системы из вида, не позволяя их обнаружить или нанести точный удар, — отметил Юрий Лямин. — Боевые действия показали, что такой метод защиты работает, значит, его надо развивать.

Лучше потерять дрон, чем танк

Тандем танк–дрон должны усилить небольшие тактические БПЛА, считают эксперты.

— Танки уже сейчас на передовой без них практически не применяются — для тяжелых бронированных машин они и разведчики, и корректировщики огня, — заметил Вадим Козюлин. — В дальнейшем наземные боевые машины могут сопровождать целые рои воздушных беспилотников различного назначения — зенитные, разведывательные или ударные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Наземные дроны хороши как снабженцы, которые подвозят ближе к передовой или непосредственно на линию боевого соприкосновения боеприпасы и другие полезные грузы, в том числе и танковым экипажам.

Тактика использования роботизированных систем будет дорабатываться, уверены эксперты.

— Только боевое применение определит для каких задач и как они будут применяться, — отметил Юрий Лямин. — Но уже сейчас ясно, что совместные действия танков и дронов повысят эффективность штурмовых действий и позволят лишний раз не подвергать опасности военнослужащих. Лучше потерять робота, чем танк и уж, тем более, чем боевую машину с экипажем.

Роботы помогут артиллеристам

Наземные роботизированные системы уже начали доставлять снаряды артиллерийским расчетам. «Известия» писали, что их используют для подвоза боеприпасов к самоходным артиллерийским установкам (САУ). Дроны смонтированы на гусеничном шасси — это позволяет технике действовать при любой погоде и в условиях бездорожья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Системы управляются, как FPV-дроны — по радиоканалу. Благодаря видеокартинке, поступающей с камеры, операторы видят все маневры машины в режиме реального времени. Они управляют его работой дистанционно с помощью пульта.

Новые машины подвозят на позиции не только артиллерийские снаряды, но и другие грузы для батарей САУ — воду, еду, боекомплект для стрелкового оружия.

Боевые наземные системы на фронте часто выступают и в роли камикадзе, начиненного взрывчаткой. Они пробираются к блиндажам и укрепленным огневым точкам противника со взрывчаткой, уничтожая их подрывом.

Богдан Степовой