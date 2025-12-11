Красников: Россия проводит уникальные измерения солнечной активности

По словам главы РАН, это происходит благодаря группе из четырех гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М", которыми РФ закрывает 90% необходимой информации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия проводит уникальные измерения солнечной активности на мировом уровне благодаря группе из четырех гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М". Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы осуществили запуск четырех аппаратов для исследования солнечной и земной активности. <...> В ноябре они уже появились в эксплуатации без ограничений. У нас там получаются уникальные измерения на мировом уровне, даже некоторые превосходят", - сообщил глава РАН.

По его словам, с помощью четырех спутников Россия закрывает 90% необходимой информации. Красников также отметил, что результаты успешного запуска биологического спутника "Бион-М" №2 обогатят мировую науку.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Первые два спутника были выведены на орбиту в ноябре прошлого года. Следующие два аппарата были запущены в июле 2025 года. Особенностью спутников "Ионосфера-М" №3 и №4, в сравнении с первой парой аппаратов, является перпендикулярная орбита и наличие приборов для измерения содержания озона в атмосфере.