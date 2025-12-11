Войти
ТАСС

Красников: Россия проводит уникальные измерения солнечной активности

358
0
0
Петр Ковалев/ ТАСС
Петр Ковалев/ ТАСС.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ ТАСС

По словам главы РАН, это происходит благодаря группе из четырех гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М", которыми РФ закрывает 90% необходимой информации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия проводит уникальные измерения солнечной активности на мировом уровне благодаря группе из четырех гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М". Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы осуществили запуск четырех аппаратов для исследования солнечной и земной активности. <...> В ноябре они уже появились в эксплуатации без ограничений. У нас там получаются уникальные измерения на мировом уровне, даже некоторые превосходят", - сообщил глава РАН.

По его словам, с помощью четырех спутников Россия закрывает 90% необходимой информации. Красников также отметил, что результаты успешного запуска биологического спутника "Бион-М" №2 обогатят мировую науку.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Первые два спутника были выведены на орбиту в ноябре прошлого года. Следующие два аппарата были запущены в июле 2025 года. Особенностью спутников "Ионосфера-М" №3 и №4, в сравнении с первой парой аппаратов, является перпендикулярная орбита и наличие приборов для измерения содержания озона в атмосфере. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Бион КА
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95