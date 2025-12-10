Многоразовые авиакосмические системы.

Снижение себестоимости запуска, независимость от космодромов, экологичность

Не секрет, что создание многоразовых авиационных космических систем (МАКС) является одним из приоритетных направлений проектов технологического суверенитета РФ.

Основные направления развития многоразовых космических транспортных систем были определены в результате масштабных фундаментальных исследований проведенных как в СССР, так и за рубежом в 60-х – 90-хх гг. прошлого столетия.

В результате проведенных работ было обосновано и показано потенциальное преимущество многоразовых космических систем перед традиционными средствами выведения: снижение себестоимости запуска, независимость от космодромов, всеазимутальность и оперативность запуска, решение проблемы зон отчуждения и невыгодной географии, аварийное спасение экипажей орбитальных станций, запуск по требованию, экологичность и другие.

Один из проектов МАКС – это двухступенчатый комплекс космического назначения, использующего метод воздушного старта. Его основное назначение заключалось в доставке грузов и экипажей на орбиту, в том числе на орбитальные станции. Разработка проекта велась в НПО «Молния» с начала 1980-х годов под руководством Г. Е. Лозино-Лозинского.

Источник: Валерий Агеев

МАКС также могла использоваться для аварийного спасения экипажей космических объектов, ремонтно-аварийно-технических работ, научных экспериментов, организации производств на орбите, в гражданских и военных целях наземной разведки, экологического и космического контроля.

Система состояла из самолёта-носителя (Ан-225 «Мрия») и орбитального космического корабля-ракетоплана (орбитального самолёта. Он мог быть пилотируемым или беспилотным.

Вариант системы допускал также установку вместо многоразового орбитального самолёта одноразовой грузовой ракетной ступени с криогенными компонентами горючего и окислителя. В вариантах с ракетопланом полезный груз на низкую орбиту составлял 7 тонн, с одноразовой ракетной ступенью — 18 тонн. Стартовая масса системы — 275 тонн.

Широкой общественности проект был представлен в конце 1980-х годов. При полномасштабном разворачивании работ проект мог быть реализован до стадии начала лётных испытаний уже в 1988 году.

Проект получил золотую медаль (с отличием) и специальный приз премьер-министра Бельгии в 1994 году в Брюсселе на Всемирном салоне изобретений, научных исследований и промышленных инноваций «Брюссель-Эврика-94». Однако проект МАКС был отменён в 1991 году и сегодня мог бы быть реализован, если бы НПО «Молния» не было бы фактически уничтожено.

Легендарное прошлое

Научно-производственное объединение "Молния" - одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР, было создано 24 февраля 1976 года в качестве головного предприятия 12-го главного управления Министерства авиационной промышленности СССР для создания планера орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", совершившего единственный космический полёт 15 ноября 1988 года, который завершился автоматической посадкой на аэродром.

Источник: Валерий Агеев

Само предприятие было основано на базе двух конструкторских бюро - "Буревестник" (главный конструктор А.В. Потопалов), имевшего опыт создания конструкций больших сверхзвуковых самолётов и зенитных ракет, "Молния" (главный конструктор М.Р. Бисноват), разрабатывавшего беспилотные летательные аппараты, - и Экспериментального машиностроительного завода (генеральный конструктор В.М. Мясищев), на котором проектировались и испытывались тяжёлые и высотные самолёты.

Генеральным директором, главным конструктором НПО "Молния" был назначен Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, до этого руководивший работами по системе "Спираль".

Место для НПО было выбрано не случайно. Район Тушино в Москве подходил идеально: железнодорожная ветка, рядом каналы и Москва-река. По сей день есть возможность изготовить аппарат любого размера и вывезти его по воде куда угодно – например, в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева или на испытания в Жуковский.

Источник: Валерий Агеев

С 1976 по 1980 годы предприятием было сконструировано и изготовлено уникальное оборудование, необходимое для создания «Бурана». Затем в цехах Тушинского машиностроительного завода началась сборка опытных образцов и их испытания.

Помимо этого, специалисты решали целый ряд важных сопутствующих вопросов. В результате были найдены уникальные решения в таких областях как разработка эффективной теплозащиты космического корабля, создание беспилотного управления «Бурана» и его посадки в автоматическом режиме.

Со всеми задачами конструкторы и инженеры НПО «Молния» успешно справились. Первый полномасштабный экземпляр космического корабля был изготовлен в 1984 году. В том же году он был доставлен на Байконур, где начались его аэродромные и летные испытания.

15 ноября 1988 года состоялся первый и последний полет «Бурана». Он стартовал с помощью ракеты-носителя «Энергия» и успешно вышел на орбиту. В космосе корабль сделал два витка вокруг Земли, после чего произвел высокоточную посадку на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Весь полет занял 205 минут и проходил полностью в автоматическом режиме с использованием бортовых вычислительных комплексов.

В дальнейшем запуски должны были стать пилотируемыми. Для этих целей были подготовлены экипажи летчиков в составе командира и второго пилота. Однако программа была закрыта.

В конце 1991 года было ликвидировано Министерство авиационной промышленности, в структуру которого входило предприятие. Образованное в феврале 1992 года Российское космическое агентство не взяло "Молнию" под свое крыло - надо было спасать космические заводы и КБ, а НПО "Молния" "числилось" за авиацией. Так оно оказалась предоставлено само себе и выкинуто в рыночные отношения.

В 1994 году Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский покинул пост директора НПО, но пост генерального конструктора он за собой сохранил, и, возможно и на время это помогло объединению выжить. На НПО выполнялись частные заказы, сдавали корпуса в аренду под склады и офисы, устраивали ремонтные мастерские.

В 1993 году на предприятие приезжала американская делегация, которая по большей части состояла из кадровых сотрудников спецслужб США. Сразу после их визита предприятие начинают уничтожать.

Но "Молния" не сдавалась. Менялись директора НПО, работы не было, производство оставалось еле живо только за счёт сдачи помещений в аренду. "Молния" уже в 2004 году очень быстро катилась к банкротству. И никто, никто в правительстве, если не РФ, то хотя бы Москвы, не интересовался судьбой уникального производства.

Борьба не на жизнь, а на смерть

Еще в 2010 году Академия наук России написала руководству страны об актуальности многоразовых авиационно-космических систем. Министерство обороны направило в ГК "Ростехнологии", которому принадлежали 60% акций ОАО "НПО "Молния", подтверждение важности и уникальности выполняемых там работ в рамках гособоронзаказа. Однако это не помогло. Еще три года предприятие балансировало на грани - несмотря на все принимаемые усилия, дело о банкротстве слушалось в суде.

2015 год начался тревожно. Было понятно, что кто-то очень там наверху не доволен тем, что производство ещё живо. И, как тогда сообщили газеты, на Тушинском машиностроительном заводе (ТМЗ) внезапно сгорает цех. Площадь пожара - 15 тысяч кв. метров!

Источник: Валерий Агеев

В сводках это проходило как пожар на складе с машинным маслом. Бывшие работники "Молнии" и ТМЗ не поверили ни одному слову. Все знали: сгорел самый современный на заводе цех №110, где располагался контрольно-испытательный комплекс (КИК) с огромной безэховой камерой, где собирали и готовили когда-то к полёту "Буран».

В конце мая 2017 года президентом России Владимиром Путиным было подписано поручение мэру Москвы Сергею Собянину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. В нем чёрным по белому было написано:

- Примите решения о комплексном и устойчивом развитии территорий, занимаемых открытыми акционерными обществами «НПО «Молния», «Московское машиностроительное предприятие им. М.П. Чернышёва» и «Тушинский машиностроительный завод», и сохранении производственного, научного и кадрового потенциала действующих предприятий. Но оно особенно не помогло.

НПО "Молния" снова оказалось никому не нужно! Зачем брать проблемное производство с долгами и судебными тяжбами на баланс?

Есть ли жизнь после смерти?

Тем не менее, ветераны НПО «Молния», при содействии отраслевых специалистов – участников программы «Энергия-Буран», других отраслевых и региональных общественных организаций предложили создать инновационный научно - технологический образовательный Центр многоразовых аэрокосмических космических систем на территории промышленной площадки № 42 «Тушино».

Многоразовые авиакосмические системы. Источник: Валерий Агеев

Целесообразность такого центра обусловлена необходимостью создания условий для реализации проекта технологического суверенитета в части многоразовых аэрокосмических систем, в свою очередь определяемых геополитической обстановкой, обусловленной внешними и внутренними вызовами и угрозами, с учетом национальных приоритетов РФ и сегодняшнего состояния аэрокосмической отрасли России.

Почему этот проект должен быть реализован на базе промышленной площадки № 42 или промышленной зоны № 42 «Тушино»? Она уже почти столетие неразрывно связана с авиационной промышленностью, а после развертывания работ по программе «Энергия-Буран» в 1976 году, площадка в течение длительного времени представляла собой передовой аэрокосмический комплекс центр мирового уровня, характерными чертами которого являются высокая степень концентрации научного, производственного, кадрового потенциала и удобство осуществления транспортно-логистических операций, с минимизацией массово-габаритных ограничений на вновь создаваемые образцы авиа-космической техники.

Именно здесь было образовано в 1976 году специализированное НПО «Молния», ставшего головным разработчиком планера орбитального корабля «Буран», под руководством Г.Е. Лозино-Лозинского объединившего опыт работы и научнотехнический потенциал трех различных конструкторских бюро в едином многопрофильном коллективе, состоявшего из НИОКБ, опытного завода, лабораторно – экспериментальной базы.

Здесь находились производственные и энергетические мощности и высококвалифицированные кадры Тушинского машиностроительного завода, ставшего головным исполнителем по изготовлению орбитального корабля. Площадка имеет уникальное геостратегическое расположение с выходом к водохранилищу, близостью транспортных коммуникаций, соседством с отраслевыми организациями-смежниками и головными курирующими структурами.

Параллельно с работами по «Бурану», под руководством Генерального конструктора Г.Е. Лозино-Лозинского, здесь по сути, была разработана и научно обоснована «Стратегия развития космических систем» на долгосрочную перспективу (хотя и не окончательно формализованная), которая, как показывает мировой опыт, до сих пор сохраняет и еще долго будут сохранять свою актуальность.

Однако ситуацию осложнила политика «активной деиндустриализации», проводившаяся в последние десятилетия В Москве, что в условиях «бесхозности» сделало «инвестиционно-привлекательную» площадку объектом «девелоперских проектов», создавших угрозу ее полной утраты вместе с НПО «Молния» - единственным центром компетенции по многоразовым системам, а вместе с ней всего «многоразового» направления.

Вместе с тем, произошедшие в настоящее время геополитические изменения, привели к пересмотру государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, важнейшей составляющей которой стало достижение технологического суверенитета.

В рамках «Концепции технологического развития РФ» и постановления правительства РФ № 603, в перечне приоритетных направлений проектов технологического суверенитета было определено создание многоразовых космических систем выведения космических аппаратов.

На «Королевских чтениях» 2024 года в МГТУ имени Н.Э. Баумана, Госкорпорация Роскосмос (РКК «Энергия») официально озвучила планы создания космоплана в рамках программы создания пилотируемого корабля нового поколения для транспортно-технического обслуживания российской орбитальной станции (РОС), а также многоразовой ракеты- носителя сверхлегкого класса (проект Крыло-СВ). При этом, на представленных материалах отмечено, что головной разработчик к настоящему моменту не определен.

Источник: Валерий Агеев

Показательно, что технические решения в этих проектах в значительной степени основаны на научно-техническом заделе НПО «Молния», которая была представлена как потенциальный участник этих работ.

Условием реализации такого мега-проекта, является создание инновационных научно-технологических центров по приоритетным проектам в рамках «проекта структурной адаптации экономики». Одним из них может стать Центр многоразовых аэрокосмических космических систем на территории промышленной площадки № 42 «Тушино».

В соответствии с вышеизложенным, существуют два сценария развития ситуации. Первый сценарий (негативный) – реализация планов застройки промплощадки № 42 и НПО «Молния» в рамках программы комплексного развития территории Москвы без учета геополитических реалий и инновационных перспектив развития.

Источник: Валерий Агеев

Согласно этому сценарию на промплощадке № 42 и НПО «Молния» будет проведена многоэтажная жилая застройка, будут возведены торговые центры и комплексы, рынки, гаражи и стоянки, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные бары, дискотеки и танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы, игровые автоматы и площадки.. Реализация такого сценария приведет к окончательной полной потере достигнутого полувекового научно-технологического задела, сохранившейся инфраструктуры и проектно-конструкторской школы.

Второй сценарий (прогрессивный, оптимальный) - это реализация плана комплексного развития территории с учетом задач национальной безопасности и устойчивого развития в части обеспечения технологического суверенитета РФ в рамках принятых государственных решений и предоставленных механизмов их реализации. Они будут способствовать «созданию инфраструктуры и условий, отвечающих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и основанных на лучших российских и мировых практиках».

Это может произойти путем создания на базе Промплощадки № 42 Инновационного научно-технологического образовательного «Центра (объединения) многоразовых аэрокосмических систем», с учетом интересов всех субъектов сложившейся социально-политической конъюнктуры.

Это позволит, при наличии существующей инфраструктуры, начать опережающее воссоздание научно-технологической базы, проектной школы и кадрового потенциала (компетенций), не дожидаясь выхода на стадию испытаний перспективных многоразовых носителей сверхлегкого класса с реактивной системой спасения первой ступени (РНСЛК «Иркут» и др.), имеющих большую степень новизны применяемых технических решений (новые ЖРД, СПГ, системы управления, посадки и другое), в свою очередь требующие соответствующей (длительной) отработки.

РН «Иркут» Источник: Валерий Агеев

Вместо послесловия

В апреле 2024 года ветераны НПО «Молния», «Тушинского машиностроительного завода», «ММП им.В.В. Чернышева» обратились в правительство Российской Федерации и Госкорпорацию «Роскосмос» с предложениями о возрождении в России многоразового аэрокосмического технологического направления (в том числе о создании Инновационного научно-технологического образовательного «Центра многоразовых аэрокосмических систем».

Аналогичное обращение было послано руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации ГА. Зюганову. К сожалению, до сих пор решения по существу поставленных вопросов не принято. Хотя эти предложения были поддержаны Федерацией космонавтики России и частично учтены при разработке проекта концептуальной отраслевой программы развития научно- технологического задела по «многоразовой» тематике.

В связи с этим, какой сценарий развития НПО «Молния» (негативный или оптимальный), будет реализован, трудно сказать. Кто победит: здравый смысл или рыночная политика, покажет только время.

Валерий Агеев