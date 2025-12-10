Войти
Путин обратил внимание на исследование климата Венеры

Глава государства также отметил практическую значимость разработок в области оптических часов на атомах тулия

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым обратил внимание на содержащиеся в презентационных материалах исследования, посвященные истории климата Венеры.

"Некоторые исследования, я смотрю, они так вроде бы далеко от нас находятся, но актуальны для Земли - исследования климата Венеры", - отметил Путин. В ответ Красников, сообщил о планируемых исследованиях маркеров жизни на этой планете.

Путин также отметил практическую значимость разработок в области оптических часов на атомах тулия, способных повысить точно позиционирования в космосе. Также глава государства поинтересовался, как обстоят дела с финансированием исследований по госзаказу. 

